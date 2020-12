Rafael Dudamel y la partida de Reinaldo Rueda: "Él estaba muy enfocado en su presente con la selección de Chile"

Este viernes en el Centro Deportivo Azul, Rafael Dudamel atendió a los medios de comunicación en forma remota en la previa del duelo que sostendrá Universidad de Chile ante Deportes Iquique el próximo domingo a las 10:30 en el Estadio Nacional.

No sólo de la U habló el estratega venezolano, porque también se le consultó por la inminente salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena.

Dudamel recuerda el día que el colombiano lo visitó en el CDA y afirma que "él estaba muy enfocado en su presente con la selección de Chile".

Agregando que "él está muy tranquilo y no habla de algo diferente que no sea Chile. Sabemos cómo es el fútbol y la vida misma. Esto puede cambiar, pero yo ahí no me meto".

Dudamel confiensa además que "cuando el profe Reinaldo me manifestó su deseo de venir a visitarnos en el CDA me generó mucha felicidad, satisfacción profesional, públicamente se conocer nuestra gran amistad comenzada el 98 cuando pide mi llegada al Cali cuando él era el DT".

El entrenador azul además, entregó datos de lo que fue esa reunión con el aún seleccionador nacional. "Compartimos su planificación de partidos oficiales para marzo, abril, La Copa América y las fechas que tenía pensadas para los microciclos Es un hombre muy profesional y respetuoso, de mucha ética", cerró.