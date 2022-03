La selección chilena se juega el todo o nada este jueves en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja visita a Brasil en el estadio Maracaná buscando una hazaña para mantenerse con vida en la lucha por un cupo en el torneo de noviembre próximo.

El equipo de todos está en el sexto lugar y necesita sumar a toda costa ante el pentacampeón del mundo para llegar con chances a la última fecha. Y si bien la tarea no es sencilla, el plantel se juramentó dejar la vida en la cancha con tal de conseguir el objetivo.

En la previa del encuentro, Rafael Olarra conversó con RedGol y adelantó el choque con Brasil, asegurando que Chile necesita "un milagro futbolístico. Es un equipo que no ha perdido, viene invicto hace tiempo, que no pierde en eliminatorias y está clasificado, con todo lo que conlleva eso".

De hecho, para el ex zaguero y seleccionado nacional, el plantel debe hacer su mejor presentación para lograr la hazaña. "Chile tiene que hacer el partido perfecto. Eso es no equivocarse, llegar al arco rival, no solo defenderse, quitarle el balón".

Eso sí, Rafael Olarra es claro en que Brasil no le hará nada de sencilla la tarea a nuestro país. "Suena fácil para los que vemos, pero en el partido será complicadísimo, tienen jugadores de mucho nivel".

Confianza en la Generación Dorada

Para el choque con Brasil, Martín Lasarte por fin podrá contar con la base de jugadores de la Generación Dorada. Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas estarán a disposición para buscar el milagro en el Maracaná.

"Siento que Chile, como no hace mucho tiempo, podemos contar con los cinco grandes. Puede plantear un partido inteligente, interesante", recalcó Rafael Olarra, que pide al destino darle una revancha a los históricos. "Estos chicos se merecen una despedida de la mejor manera".

El ex defensor no se quedó ahí y dijo que "Chile tiene la gran posibilidad de romper la historia. El fútbol te entrega ese sentimiento de que las cosas pueden cambiar y por qué no".

"Son los puntos que tenemos que sacar, el empate nos beneficia con ciertos resultados, pero estos jugadores nos tienen acostumbrados a soñar y eso no puede perderse hasta el final", cerró.

