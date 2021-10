El ex delantero de la selección peruana, Julio César Uribe, anticipó el partido frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Julio César Uribe, ex futbolista peruano: "Cuando Alexis tiene un problema se le nota, lo veo introvertido"

Este jueves la selección chilena se enfrenta a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Julio César Uribe, leyenda del fútbol peruano, anticipó el partido y afirmó que los incaicos vienen en alza, mientras asegura que la Roja "ya no es la misma".

Asimiso, el ex futbolista elogió a Alexis Sánchez aunque expuso sus debilidades."Es un crack, es el jugador más desequilibrante de Chile, tiene gol", dijo en El Mercurio.

"Mirándolo me da la sensación de que es un jugador muy emotivo, que necesita estar anímicamente al tope, cuando tiene un problema o no está bien metido, se le nota, lo veo introvertido, pero cuando está enchufado, no lo agarra nadie, posee cambio de rimo, arranque, freno es crack", añadió.

Sobre su selección comentó: "Perú ha recuperado la memoria, cuando defiende lo hace con nueve jugadores y uno de sus principales argumentos es la contra. El fútbol actual depende de quién hace el primero gol".

Uribe sabe que la Roja ha bajado su nivel: "Miré a Chile ante Ecuador y luego ante Colombia El ritmo de Chile ya no es el mismo, ahora deja jugar más, pero sigue teniendo jugadores importantes. Perú para meterse en la pelea tiene que ganar el jueves. Chile, lo mismo. El que pierde empieza a decir chao al Mundial".

Alexis Sánchez vuelve a la selección chilena luego de su ausencia en la fecha triple anterior debido a una lesión. En delantera probablemente comparta con Ben Brereton, del Blackburn Rovers.

