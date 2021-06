Pollo Véliz furioso por actuación de Chile: "Marcamos un récord, 99 minutos y nunca pateamos al arco"

Chile perdió 0-2 ante Paraguay en su último partido del grupo A de la Copa América llenándose de dudas y con la pésima noticia de que lo más probable es que enfrente a Brasil en los cuartos de final.

Leonardo Véliz conversó con Redgol y reconoció estar decepcionado por la actuación de la Roja ante los guaraníes y que los condena a jugar con Brasil en cuartos de final.

"Marcamos un récord: 99 minutos y Chile no pateó nunca al arco. ¿En qué partido, en que selección, en qué campeonato se vio tamañana actuación? Hoy el equipo fue pusilánime, como que iba a ganar por ley de gravedad", aseguró.

Chile no pudo ante Paraguay y dejó un triste récord según el Pollo Véliz (Comunicaciones ANFP)

Para el ex entrenador de la selección chilena sub 17 "cuando faltaron ideas, comenzó un desorden y perdieron pelotas que no se habían perdido nunca. El que pudo ordenar todo eraCharles Aránguiz que venía jugando a gran nivel, pero hoy no estuvo, no anduvo bien, impreciso".

El Pollo fue duro con el King. "¿Vidal? parecia Dios, todos los quieren ver, pero no apareció por ninguna parte ¿qué pelota metió? sólo transmite fuerza, pero con eso no se gana nada", explicó.

Véliz también critica que la Roja vuelva al país para preparar su duelo de cuartos de final. "Si se vienen a Chile habrá relajo, salvo que haya presión de la prensa", cerró.