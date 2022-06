No fue buena la presentación de Chile en su gira asiática, donde perdió dos partidos, empató otro 0-0 con Ghana y no fue capaz de convertir ningún gol, en los primeros partidos de Eduardo Berizzo al mando de su proceso.

Respecto a esto, Rodrigo Goldberg advierte que no es sorpresivo este juego tan pobre del combinado nacional. "La Copa Kirin pasará al olvido como tantas cosas en nuestro fútbol y lo hará por varias razones. Primero por ser una selección dirigida por un seleccionador que no realizó la nómina; segundo por qué no se marcó ningún gol; y tercero porque el horario de los partidos hizo que muy pocos vieran los encuentros", comentó el Polaco en Radio Cooperativa.



Luego sostuvo que "en los futbolístico hay poco que rescatar desde el punto de vista táctico, ya que las apuestas no fueron dominantes ni tampoco expresivas. Las evaluaciones dependen de las expectativas y en particular no había muchas en este torneo, principalmente por las circunstancias previas al arribo de Berizzo".



El ex jugador de la U y la Católica cree que "el problema, en mi opinión, tiene que ver con los objetivos, los plazos y también con los nombres. Y en este último aspecto es importante destacar que no hay ningún jugador nuevo que pueda superar o igualar lo que han hecho los jugadores históricos".



"Entonces la cuestión es lo siguiente: seguimos esperando que aparezca una nueva generación dorada de manera espontánea o apostamos por jugadores nuevos. Y si es esto último, tendremos que aceptar de manera inevitable errores en el proceso, sinsabores", comentó Goldberg.

Piensa que es urgente darle tiraje a la chimenea. "Si no lo hacemos seguiremos dependiendo de quienes nos han dado las mayores alegrías en el fútbol chileno, sabiendo de antemano que eso tiene una fecha de vencimiento que me más encima está cada día más cerca", agregó.



El Polaco dijo que "en este proceso y más que nunca tendremos que desarrollar la tolerancia a la frustración y entender que este camino que ya empezó será pedregoso y áspero. Sin duda una duda de carácter para todos".

Finalmente cuenta que "hay nombres que debemos seguir viendo, como Mehssatou, Osorio o Kuscevic. Pero no hay ningún nombre que uno diga que se anotó un par de porotos en esta gira, es una selección que se está armando, hubo descoordinación por algo lógico y por eso no hay desilusión".