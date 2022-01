La selección chilena bajo la tutela de Martín Lasarte ya comenzó con todo sus trabajos en tierras nacionales de cara a los cruciales duelos que se le avecinan en pocos días por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Algunos jugadores convocados por Machete ya se entrenan en Juan Pinto Durán y sacan cuentas de los entrenamientos realizados, mientras están a la espera que lleguen todos los futbolistas nominados para la nueva fecha doble que comienza con el crucial duelo ante Argentina.

Paulo Díaz, quien llega tras un gran cierre de campaña con River Plate, tuvo palabras para su citación. "Me llega en un momento muy bueno, me siento muy bien. Tenía ganas de volver a la selección, ya que me había ausentado por lesión. Pero ya estamos de vuelta, vengo a dar lo mejor", lanzó en primera instancia.

En ese sentido, el formado en Palestino destaca la confianza con la que llega a la Roja, tras la brillante temporada con el cuadro trasandino. "Bastante bien, me sirve mucho. Estoy en uno de los grandes del continente y Sudamérica. Estoy bien, confiado y tranquilo para afrontar estos partidos", aseguró.

Junto con eso, se refirió a la preparación que está teniendo la selección con miras al duelo contra la Albiceleste. "La verdad es que bien, falta que llegue la mayor parte del plantel. Pero por lo que se ve y lo que está preparando el cuerpo técnico, estamos apuntando bien y también servirá para lo que será el partido en La Paz", sentenció Díaz.

Cabe destacar que Chile primeramente se debe medir ante los argentinos en el estadio Zorros del Desierto en Calama el próximo jueves 27 a las 21:15 horas, para luego emprender viaje a la altura de La Paz y enfrentar a Bolivia. Ambos duelos determinarán el futuro del combinado nacional en las eliminatorias la clasificación a Qatar 2022.