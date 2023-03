Pato Yáñez se cuadra con Berizzo por no meter a Aravena de titular: "Es una muy buena decisión"

Pese al triunfo por 3-2 de Chile sobre Paraguay en la Fecha FIFA, llamó la atención en el partido la decisión de Eduardo Berizzo de poner desde el arranque a Diego Rubio. Pese a que durante toda la semana la dupla de ataque fue Ben Brereton con Alexis Sánchez, a última hora el Toto optó por el delantero del Colorado Rapids como titular.

Lo cierto es que después fue el propio Alexis quien contó que había estado entrenando con molestias y que no estaba en condiciones de jugar desde el arranque, aunque muchos hinchas se cuestionaron en ese momento por qué no jugó Alexander Aravena en vez del jugador que milita en la MLS, quien lamentabemente no jugó bien.

Pero para Patricio Yáñez, la decisión de ubicar a Aravena como rebulsivo y no como titular, estuvo perfecta, ya que según su criterio el jugador de la UC podía aportar más en el segundo tiempo.

"Yo creo que es muy buena la decisión de Berizzo de no meterlo al comienzo (a Alexander Aravena) porque a lo mejor hubiera sido una historia muy distinta. En cambio, ingresa cuando busca con Alexis Sánchez el revulsivo, el decir 'vamos a cambiar lo malo que hicimos en la primera mitad, vamos a ser un equipo más directo, profundo y agreviso", señaló en Agricultura.

"Me parece que entró muy bien (Aravena). Es una opción, se abre una alternativa. Lamentablemente para Diego Rubio, él devuelve la camiseta. La lavó, la planchó y se la entregó a Berizzo y me parece que encontrar en un hombre como Aravena, una alternativa, me parece que es algo positivo. Se amplía, está Alexis, está Brereton y ahora se le suma Aravena. Eso da tranquilidad", agregó.

Vale recordar que Aravena es una de las figuras de la UC en esta temporada, anotando cinco goles y liderando el ataque del equipo de Ariel Holan. Ahora, tras esta buena actuación ante los guaraníes, buscará hacer lo propio en La Roja pensando en Eliminatorias.