Papá de Erick Pulgar saca pecho por su gran Copa América con Chile: "Es tímido, pero dentro de la cancha se la juega toda"

La selección chilena cierra este jueves su participación en la fase de grupos de la Copa América y lo hace ya clasificada a los cuartos de final. La Roja logró en sus tres primeras jornadas asegurar el boleto a la próxima ronda gracias a grandes rendimientos como los de Ben Brereton, Eduardo Vargas y Erick Pulgar.

El volante de la Fiorentina ha sido una de las grandes figuras en el mediocampo chileno. El regreso de Arturo Vidal y su rol en la salida han tomado mucho más protagonismo con Martín Lasarte, lo que quedó en evidencia en su partidazo ante Uruguay.

Pero su rendimiento no sorprende ni a su padre, Pablo Araya, quien en conversación con LUN recordó detalles de su infancia y como eso lo ha llevando a donde está. "Lo fui formando con harta disciplina. Soy su papá y fui su entrenador, pero también había más niños y el trato era parejo. El resto lo puso él. Erick siempre ha tenido esta personalidad. Es tímido como persona, pero dentro de la cancha se la juega toda".

Erick Pulgar ha destacado con su rendimiento en Copa América. Foto: Agencia Uno

"No puedo decir que imaginé que iba a llegar donde está. De un niño uno puede decir cualquier cosa, lo que sí puedo decir es que no me asombra cómo está jugando. Ya se lo veía a los diez años ante otros equipos. Era rubio y los rivales decían, ya viene el rucio", agregó.

Para Araya, lo más importantes es que Pulgar sigue siendo el mismo. "Me gusta que Erick siga teniendo esa humildad, que no se olvide de sus raíces. A mí hace dos años me invitó a Italia y lo vi debutar en la Fiorentina. Fue una emoción tremenda para mí y sus hermanos. Estuve tres meses acompañándolo. El italiano es bien apasionado, fue algo muy bonito, me emociono con sus logros. Cuando le hizo el gol a Bolivia me puse a llorar. Le digo a mi hijo que cuando Chile gana la marraqueta se siente más rica".

Fue ahí que el padre del volante dio detalles de su llegada al profesionalismo. "El profesor Gustavo Huerta le dio su oportunidad como defensa en Deportes Antofagasta. Erick es quien más lejos ha llegado en el fútbol y que ha salido de nuestro club amateur. Estamos instalados en el cerro, se ve mucho alcohol y drogas. Le ha costado llegar donde está".

Por otro lado, su papá revela una de sus rutinas antes de salir a la cancha. "Antes que juegue, cerca del mediodía, le mando una arena a mi hijo. Le envío un audio y le escribo por WhatsApp. Es nuestra cábala. Lo hago en un estilo bien amateur. A veces nos complica el horario cuando está en Europa, ahora que está en Brasil se me hace más fácil y ya cerca del horario del partido lo dejo tranquilo".

Finalmente Araya recalca el rol que Pulgar asumió en su familia. "Lo que más emociona de él es que es muy buen hermano. Le da un estatus de vida de acuerdo a lo que le permite el fútbol. No hablo de grandes lujos, pero los tiene bien y eso es importante. También me gusta que mantenga su humildad. A Antofagasta viene dos veces al año, cuando tiene vacaciones. Acá compartimos y los dejamos que se olvide un poco del fútbol".