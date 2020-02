Muy emocionado: Marcelo Barticciotto se entera al aire y por RedGol del llamado de su hijo Bruno a la Roja

El hijo de Marcelo Barticciotto, Bruno, es una de las sorpresas de Patricio Ormazábal en su primera nómina como director técnico de la selección chilena sub 20 y su nombre destaca entre los delanteros.

¡LA EMOCIÓN DE BARTI AL ENTERARSE QUE SU HIJO FUE NOMINADO A LA ROJA SUB 20!#ESPNRadioChile @marcelobarti y un momento inolvidable, cuando lo felicitaron porque Bruno fue convocado a la Selección. pic.twitter.com/HNlYIHUPt0 — ESPN Chile (@ESPNChile) February 19, 2020

Y la noticia pilló a Marcelo Pablo al aire en ESPN FC Radio, sin tener idea que Bruno se uniría a la Roja que comienza su trabajo de cara al Sudamericano de 2021.

Gisela Bargar fue la encargada de contarle la buena nueva leyéndole la nota de RedGol. Era que no, Barticciotto papá quedó chocho y muy emocionado.

“No sabía, te juro. No me dijo. Me alegro mucho por él”, sostuvo Marcelo Barticciotto tras el llamado de Ormazábal al atacante de los registros de Universidad Católica.