Este jueves en el estadio Metropolitano Colombia de Reinaldo Rueda recibe a Chile en una verdadera final para conseguir boletos al Mundial de Qatar 2022.

En efecto, de ganar los cafeteros le sacarían a la Roja una ventaja de seis puntos, en cambio, si el cuadro nacional vence, alcanza a sus rivales en la grilla de los 10 puntos.

A un día del partido el seleccionador nacional Martín Lasarte fue consultado respecto a si pierde el partido cabe la posibilidad de renunciar considerando lo mal que quedaría Chile en la clasificación.

"No me he planteado ningún escenario pero cada quien se debe hacer cargo de lo que se debe hacer cargo", aseguró Machete.

Martín Lasarte no piensa en renuncias

Además el entrenador uruguayo afirmó que en caso de perder se buscaría un culpable, y en ese hipotético caso es él por no haber sumado de a tres jamás.

"Yo siempre digo que en el fútbol es muy rápido el hecho de buscar culpable, hay que hacerse responsable de lo que te corresponde. Hicimos un gran partido contra Brasil pero no ganamos y ahí es la eterna discusión entre la forma y el resultado. Quizá jugando peor hubiésemos ganado", explicó.

Agregando que "en otro partido no jugamos tan bien como contra Ecuador pero conseguimos un resultado de difícil consecusión en otros momentos. Nos queda un desafío más y ojalá podamos terminar de buena manera. Me refería a eso de que pudiera ocurrir una cosa puntual".