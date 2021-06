Martín Lasarte hace ejercicio brutal de honestidad y deja afuera el cassette tras la derrota de Chile ante Paraguay

Chile cumplió una muy baja presentación: enfrentó a Paraguay por su último partido de la fase de grupos de la Copa América y terminó perdiendo por 2-0 de manera inapelable con goles de Braian Samudio y Miguel Almirón de penal tras falta de Gary Medel sobre Carlos González. La Roja no se mostró como antes y pudo tener algo de oxígeno con una mano que reclamaron en área guaraní, pero el árbitro, Wilmar Roldán, lo desestimó tras revisar en el VAR.

Tras el encuentro, Martín Lasarte se sinceró. “Sí, fue el peor partido de Chile desde que estoy (…) El equipo no se vio con la chispa que habitualmente tiene. Con el mayor de los respetos digo esto, no quiero ser peyorativo, son sensaciones, Paraguay es un equipo muy físico, de ideas claras, simples que en el fútbol es bueno, se repliega, a nosotros nos costó tener el balón, lo que más siente el equipo. No nos sentimos cómodos. Posiblemente haya habido algo de cansancio que ya vimos en los últimos minutos en el partido anterior”, comentó Machete.

“Nosotros pensamos que Paraguay iba a jugar de otra manera, tomando en cuenta la integración pensamos un 3-4-3 que no ocurrió. Pero no creo que ello haya sido el problema, nos adaptamos. Fue muy intenso Paraguay, debo felicitar a Eduardo (Berizzo) y su gente, el equipo tenía todo claro, simple, acabado y eso es importante en el fútbol (…) Llegábamos hasta tres cuartos de cancha, estamos sufriendo en balones parados, las estaturas son las que son, pero hay otras cosas que mejorar en la marca. Hay que buscar nuevos planes”, abundó.

Asimismo, recalcó que “no vamos a cambiar ahora el discurso. Vinimos con jugadores muy jóvenes y, teniendo en cuenta eso, nos podemos equivocar pero debemos cuidar de qué manera los hacemos entrar. A veces acertamos y a veces no. Hay una realidad: hay un grupo de jugadores en un nivel alto, en la élite y otros que vienen pidiendo cancha. Nos quedamos con lo que mejor teníamos para terminar el partido y hacer un gol para ponerlos en problemas en los minutos finales (…) Los cambios hay que hacerlos para mejorar lo que hay, en ningún lado dice que es obligación hacer todos los cambios. Si no funcionan te dicen ‘para qué los hizo’. Con el diario del lunes es fácil”.

“Contra Bolivia tuvimos muchas de gol y no convertimos, en otros partidos tuvimos lapsos donde generamos situaciones y no conseguimos. Hoy, realmente, dejamos la peor imagen desde ese lugar. Pero faltan algunos jugadores también, eso cuenta. Faltaron tres ‘titulares’ como Maripán, Pulgar y Alexis. Es mucho para un equipo que está en regeneración o transición”, profundizó en el análisis.

Chile cumplió su partido más opaco y perdió con Paraguay. | Foto: Agencia Uno

Sobre lo que se pueda venir en cuartos de final, el uruguayo dijo que “siempre que te toca el local en un campeonato así da la sensación de favorito. Brasil lo es, lo ha demostrado en el torneo más allá de una alternancia en el último partido. Escucho a los colegas y parece que todos están en la misma. Si nos toca, usaremos nuestras herramientas. Y si lo evitamos, veremos qué nos toca”.

Finalmente, analizó que “esta Copa América vino acompañada de partidos de Eliminatorias. No son cuatro partidos, veníamos de dos partidos durísimos. Nos tocó Argentina dos veces, con Uruguay, Paraguay, lo hemos sentido, pero así está establecido y hay que aceptarlo (…) Esperamos que el equipo recupere frescura, chispa, intención, algunos papeles que hoy se olvidaron un poquito, pero eso pasa en el fútbol”.