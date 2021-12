La selección chilena salió con la frente en alto luego de su primer amistoso en la gira por Estados Unidos. La Roja tuvo que remar desde atrás, pero con corazón y garra sacó un empate 2-2 ante México en la agonía.

Con un plantel totalmente renovado y lleno de figuras del Campeonato Nacional y la Liga MX, el equipo nacional se plantó en la cancha del Q2 Stadium para sacar un resultado positivo. Y es que pese al poco tiempo de trabajo y el desconocimiento de los propios jugadores dentro del terreno de juego, las ganas fueron mayores y bastaron para sacar un saldo más que favorable.

Una vez finalizado el encuentro, Martín Lasarte conversó con los medios en conferencia de prensa y dio sus impresiones de lo ocurrido. "Nosotros vinimos a buscar minutos y oportunidades, regeneración, ver qué tenemos y qué podemos dar ante gente con más trabajo, ellos llevan 8 días y nosotros solo 2. Unos jugaron una final, otros perdieron un campeonato o descendieron… No es fácil", señaló.

No obstante y pese a ello, Machete valoró y mucho lo hecho por sus jugadores. "Estoy contento, vi una actitud e intensidad poco común para un partido de estas características. No lo tomaron, y yo tampoco, como un amistoso. Era un partido de verdad".

"Nos vamos satisfechos, nos puso dos veces en pérdida, logramos recuperarnos después de los primeros 30 minutos de la segunda parte, donde peor estuvimos y sufrimos. Casi al final nos pudimos recomponer, conseguir un gol un poco extraño pero que es válido igual", agregó.

El Salvador y el plus del debut pensando en eliminatorias

Chile saca un resultado positivo ante México, pero ahora debe enfocarse en el próximo desafío. La noche de este sábado (o mejor dicho, madrugada del domingo), la Roja se enfrenta a El Salvador en el último partido del año.

"La información es relativa, porque en algunos casos quizás El Salvador sea más real", señaló Martín Lasarte sobre el encuentro. "En México había cinco, pero allá no. Es una selección donde juegan todos sus futbolistas, porque están en el medio local", agregó por el próximo rival.

Al ser consultado sobre posibles cambios en el equipo para aquel encuentro, Machete no dudó y señaló que "en algunos casos no tenemos opción. Tenemos un central solo para sustituir a Benjamín o Sebastián, en otros casos sí. Algunos de los que entraron hoy de recambio entren jugando, no podría decir cuántos porque tengo que ver cómo están todos, pero no nos apartaremos de la idea de seguir sumando información o experiencia".

Finalmente Lasarte destacó que los debutantes con la Roja ante México se sacaron una mochila pensando en su aporte en la recta final rumbo a Qatar 2022. "Pienso en cómo me sentiría con 18 años… Tener que debutar en eliminatorias jugándome la vida y teniendo que darle a mi selección todo, y lo haría, pero el componente psicológico es complicado. (Tener) un partido o dos, el haber debutado, te puede llevar a un lugar en que ya lo hiciste. Estoy satisfecho en ese lugar", cerró.

Chile da vuelta la página luego de poner el corazón para sacarle un empate a México y ahora se enfoca en el choque de este domingo a las 00:00 horas ante El Salvador. Con él, se cerrará el año para nuestro país y se volverá a las canchas ya en enero, cuando se enfrente a Argentina y Bolivia en dos duelos claves para seguir soñando con ir al Mundial.