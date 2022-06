Después de un larguísimo viaje, la selección chilena ya se encuentra en Seúl para dar inicio a su gira por Asia este lunes 6 de junio ante Corea del Sur, y bajo ese contexto es que ya varios empiezan a pensar en la posible primera formación de Eduardo Berizzo para su debut. Y Marcelo Barticciotto tiene claro que Paulo Díaz debe ser titular en defensa.

Así al menos lo reconoció recientemente en el programa Al Aire Libre en Cooperativa, donde el Barti se refirió al nuevo proceso que se avecina para La Roja con el Toto en la banca y dejó en claro que el zaguero central de River Plate debe ser el nuevo emblema defensivo del equipo.

De esta manera, el exdelantero de Colo Colo apuntó que “en esta nueva etapa a mí me parece que Paulo Díaz tendría que ser un puntal de la defensa. Pensar en un equipo chileno de acá a lo que viene sin Paulo Díaz me costaría entenderlo". Y después dio sus motivos para darle esa importantísima responsabilidad.

Y es que para el exentrenador albo, Díaz es el llamado para tomar las riendas defensivas del Equipo de Todos "por el momento que está pasando, por la experiencia que ha adquirido, por las condiciones que tiene".

"No lo voy a poner de lateral, él es central y yo creo que más allá de con quien juegue, que debería ser un futbolista quizás de la misma tónica de él, rápido, que en la selección podría jugar un poco más lejos del arco", complementó.

Tras eso, Barticciotto resalta que "quizás a Berizzo le gusta jugar de esa forma porque si uno no tiene centrales rápidos es difícil poder jugar lejos de su arquero, y de esa forma quizás lo podría hacer con Paulo Díaz y otro, que podría ser Kuscevic o con alguno que podría estar ahí”.

Para cerrar, Barti cambia rotundamente el tema y golpea la mesa. “Yo quiero que alguien me explique por qué no está Bastián Yáñez, no sé, no está ni en el equipo de proyección y fue el Sub-21 que más jugó, el que más estable está y el que para mí mejor rendimiento ha tenido”, disparó para cerrar.

Así, la selección chilena se enfoca en su debut en la gira por Asia, que será también el estreno de Eduardo Berizzo al mando del Equipo de Todos, el cual está pactado para este lunes 6 de junio desde las 7:00 horas ante Corea del Sur en el estadio Daejeon.