Manuel de Tezanos y el sentir de todos: "Hace mucho tiempo que no me sentía tan robado y despojado"

Éber Aquino se levantó como enemigo público número 1 de Chile. El árbitro de la derrota ante Uruguay por Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 quedó tristemente en la historia por el penal no sancionado a La Roja en el minuto 86 del duelo en el estadio Centenario.

Y aunque pasan las horas, el consuelo no llega. En su tribuna de Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos bramó como nunca por el escandaloso desenlace del partido y criticó sin asco al triste réferi paraguayo y todo su equipo arbitral.

"Es una frustración muy grande. Hace mucho que uno no se sentía tan robado y despojado, no se me ocurre un error tan grande de un árbitro, quizás el penal a (Esteban) Valencia en la semifinal de la U con River (1996), cuando todos nos dimos cuenta de que el árbitro (Alfredo Rodas) había cometido un error", disparó certero Manoel.

"Pero aquí está el agravante de que había VAR y todos nos preguntamos por qué la decisión del VAR. En este partido había un antecedente, que ya existía un penal por mano. Así que no había razón para que el árbitro no revisara esta jugada en la pantalla", aclaró.





"Quedan tremendas dudas de lo que pasó entre el VAR y el árbitro"



De todas formas, De Tezanos advirtió que "quedan tremendas dudas sobre lo que ocurrió en esta comunicación entre el VAR y el árbitro. Después el partido se desvirtúa y probablemente, Chile se llevaba al menos un punto".

En la hora del análisis, MDTP reconoce que "Chile jugó muy por sobre las expectativas de todos y estoy muy contento por eso. (Reinaldo) Rueda sacó nombres, sobre todo en defensa, que no habíamos visto".

Las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 comenzaron con una polémica de proporciones para Chile

"Vidal estuvo desorbitante, de los mejores partidos que le he visto, el mejor de la cancha, que se veía en otro nivel con respecto a los 22 jugadores que estaban en la cancha, y con buenas sensaciones para lo que viene", agregó el analista.

Finalmente, fijó postura frente a la jugada polémica: "No puede ser que dirija un juez ya cuestionado por Copa Libertadores y no hay ninguna razón para que no haya cobrado penal".

"Es penal desde todo punto de vista: brazos extendidos, va a la pelota sin ningún tipo de recaudo, cuando el central debe ir siempre con los brazos atrás. Era penal y por algún motivo del árbitro, no sé si por incompetencia o por algo oscuro, no lo cobró", completó.