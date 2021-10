Desde que llegó a la selección chilena el entrenador uruguayo Martín Lasarte ha recibido muchas críticas, pero en el camarín de la Roja lo respaldan, tal como lo dio a conocer el delantero Luis Jiménez, tras la victoria sobre Venezuela.

El Mago destacó el mensaje positivo que siempre les ha dado Machete: "El profe está super convencido, nunca ha tenido dudas de que podíamos clasificar".

"Estamos vivos en la pelea. Cuando nadie creía, nosotros seguimos creyendo. Creo que, en el fondo, lo que tenemos que hacer es lo que nos pide el técnico en beneficio del equipo. Quizás no participé mucho, siento que este lo hice más, pero era lo que me pedía. La idea era dejar fijo a los dos centrales y creo que nos resultó bien".

"Demostramos, hicimos un tremendo partido y es el camino. Siempre hemos creído y en esta fecha llegaron los resultados", agregó.

El atacante de Palestino de 37 años está motivado por lo que le toca jugar: "Feliz porque estoy viviendo algo que no me lo esperaba. Siento que le puedo entregar algo a la selección aún. Si bien estoy en una posición nueva para mí, creo que puedo aportar y eso es lo importante. Me siento útil, estamos vivos".

"El grupo siempre ha sido el mismo, siempre hemos creído. Pasa más por la prensa. En su momento, cuando estaba Rueda lo dije, eran muy negativos, con una crítica muy ruda, pero el grupo es increíble. La Generación Dorada nos llevó a un nivel increíble, un respeto que nos tienen las otras selecciones y tiene para dar aún más", cerró el Mago.