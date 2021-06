¡Leonardo Gil en llamas con Chile! Alegría por Luciano Arriagada y elogio máximo a Charles Aránguiz: "Para mí es el mejor"

Mientras la selección chilena sigue dando la pelea en la Copa América de Brasil, en nuestro país varios jugadores siguen de cerca lo que están haciendo los jugadores. Leonardo Gil entrena con Colo Colo pensando en la Copa Chile y el Campeonato Nacional, pero mira atento lo que ocurre con la Roja en el torneo.

El colorado estuvo en los microciclos previos con Martín Lasarte pero se quedó abajo del avión. No obstante, el volante del cacique no le pierde la pista a los jugadores, pero a dos en especial: Luciano Arriagada y Charles Aránguiz.

Este miércoles Gil conversó con los medios de comunicación en el estadio Monumental y reveló su alegría por el momento que vive el joven delantero albo. "Es una alegría enorme, porque eso quiere decir que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo".

Arriagada debutó en la Roja ante Uruguay. Foto: ANFP

"Esto es un premio para Luciano al esfuerzo, como compañeros estamos muy contentos de que pueda representar a Chile. Estábamos todos haciendo fuerza en su debut ante Uruguay. Creo que todos sentimos la misma satisfacción cuando entró. Como compañero estoy muy contento con eso", agregó.

Pero Gil no se guardó nada cuando le tocó hablar de Aránguiz, uno con el que comparte puesto y al que más admira del plantel. "Charles para mí es el mejor. No hace falta que lo diga yo. Es el que mejor juega. Hace el trabajo silencioso, siempre está, distribuye y está bien ubicado".

Ahí el colorado entró de lleno en el juego de la Roja. "Me gusta ver a Chile, porque tiene buenos volantes. No solo está Aránguiz, sino que también (Arturo) Vidal. Se complementan muy bien con (Erick) Pulgar. Siempre le desearé lo mejor a la selección".

Finalmente y si bien tenía la ilusión de estar, Gil no baja los brazos por una nueva chance en la selección. "Por ahí estoy desde el 2015 luchado por estar. Ahora no se dio, pero soy optimista. Después vendrán partidos en las eliminatorias y habrá otra oportunidad. Van los mejores y no me alcanzó ahora, por lo que tengo que redoblar esfuerzos para poder estar", cerró.