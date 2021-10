El destacado periodista nacional cree que la Roja le ganará a Venezuela, siempre y cuando no se confíe ante un rival que viene golpeado en la interna más allá del triunfo contra Ecuador. Los tres puntos frente a Paraguay devuelven la ilusión a Guarello.

Juan Cristóbal Guarello se vuelve a ilusionar: "La selección chilena no tiene la obligación de clasificar al Mundial, pero sí pelear"

La selección chilena recibe a Venezuela este jueves 14 de octubre desde las 21:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Roja viene de derrotar a Paraguay y deja la sensación que vuelve a pelear tras haber estado contra las cuerdas.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó lo que será el duelo de Chile contra la Vinotinto y destacó que la Roja vuelva a pararse más allá que al fin de las eliminatorias se meta o no en el Mundial.

“Venezuela es un equipo al que Chile tiene que ganarle. Pero hay que jugarlo… Yo creo que Chile debería ganar este partido. Venezuela es un equipo raro. Hablamos con Richard Páez y Venezuela ha retrocedido, tuvo un relumbrón, pero no le ha sacado partido a la generación subcampeona del mundo, y hay uno que se fue de mambo más encima”, dijo Guarello.

El periodista agregó que “tienen jugadores desequilibrantes que te pueden hacer la talla. Hay que tener cuidado porque es un equipo muy rápido y veloz, pero muy desorganizado y frágil de cabeza. Más allá que le haya ganado a Ecuador con el gentil auspicio del arquero ecuatoriano, tendría que ganar Chile. Y ojalá se den otros resultados, porque en la fecha pasado se nos dio todo”.

Respecto al nuevo escenario que tiene la Roja, Guarello manifestó que “hay cumplir el mandato que tiene esta generación dorada o esta selección: no clasificar obligatoriamente al Mundial, pero sí pelear. Y chile no estaba peleando. Es muy distinto quedar eliminado en luchando a cuando quedan ocho fechas y tienes que poner juveniles porque ya no tienes nada que hacer”.

“Los venezolanos van juagar de contra, esperaba más de Paraguay. Venezuela es un equipo que viene mal, con problemas en la interna a nivel de dirigentes y plantel. Que Rondón se haya tirado contra Soteldo en redes sociales y después haya tenido que borrarlo, demuestra que el ambiente no es bueno”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

