José Pedro Fuenzalida no ve más opciones en la Roja para eliminatorias: "Es lo que Chile tiene hoy"

La selección chilena cayó ante Perú en el inicio de la triple fecha de octubre en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja no pudo en su visita a Lima y se fue derrotada por 2-0, complicando sus opciones de llegar a la cita deportiva.

El equipo no logra levantar el rumbo de la mano de Martín Lasarte y ahora tendrá que ganar todo lo que viene por delante si es que quiere pelear un cupo. El momento no es el mejor, las cosas no resultan en la cancha y la renovación de la Generación Dorada sigue sin verse.

En conversación con Jorge Valdivia en un Instagram Live, José Pedro Fuenzalida habló del encuentro y dio sus impresiones de lo ocurrido. Para el capitán de Universidad Católica "buscamos una Selección mucho más protagonista y este equipo, con el que se empezó el partido, es lo que Chile tiene hoy".

El Chapa destacó que "hasta el primer gol, tuvimos un muy buen desempeño en general, el equipo se veía sólido, controlando el partido, pero después nos vimos sobrepasados, sobre todo en el segundo tiempo que hubo falta de ideas".

"Es lo que nos está pasando en los últimos partidos, mostramos cosas positivas pero estamos peleados con esa parte final de la cancha, con el gol, ese último toque que te permite ganar los partidos y es lo que hoy nos está alejando cada vez más del Mundial", agregó el lateral cruzado.

Por otro lado, Fuenzalida lamentó la poca efectividad de los lateranes de la Roja. "Chile no tuvo ese juego por las bandas que venía teniendo con Isla y Mena. Perú bloqueó bien esas zonas y el Huaso tuvo un partido alejado del protagonismo que tiene normalmente".

Elogios a Marcelino Núñez y Joaquín Montecinos

Uno de los nombres con los que sorprendió Lasarte para el encuentro fue Marcelino Núñez. El jugador de la UC ha sido uno de los protagonistas del torneo y se ganó su lugar ante Perú, pero pese a las ganas no pudo ser relevante.

"Me sorprendió. Es muy lindo por la etapa que él está viviendo, está empezando y es muy importante que vayan apareciendo estos jugadores jóvenes con la dinámica que tiene Núñez, con todo su potencial, más allá que fue un partido ingrato para su función, pero en general creo que suma mucho para él y para lo que viene en la Selección", destacó su capitán.

Finalmente Fuenzalida tuvo palabras para Montecinos, uno que entró desde el banquillo y que se transformó en uno de los mejores. "Ingresó bien, con personalidad y encarando. Sin embargo, era un resultado que iba 2-0, con el rival que tenía el partido controlado. Por ende, Perú se fue un poco más atrás y en eso alguna jugada iba a tener Chile, pero son cosas muy puntuales", cerró.

