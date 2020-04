Jorge Garcés: "Si Chile clasifica al Mundial será pegándole al palo, no esperemos recambio de la misma calidad"

El actual entrenador de Fernández Vial y ex DT de la selección chilena, Jorge Garcés, dialogó con Manuel De Tezanos en el programa Dosis de Fútbol del CDF y abordó el largo tema del recambio en la Roja.

Para el Peineta la situación es muy complicada y adelanta que habrá una brecha generacional. Garcés es tajante y advierte que los hinchas tendrán que esperar.

“Toda la gente espera el recambio y va a llegar, sin duda. Ustedes el día de mañana van a ser reemplazados, los médicos también se retiran y llegan otras generaciones. En el fútbol igual. Lo que la gente no debe esperar es que reemplacemos a estos jugadores con la misma calidad”, dijo el DT en el Canal del Fútbol.

Agrega: “Bravo… no tenemos otro Bravo, quizás más adelante. A los arqueros jóvenes que vienen les falta mucho. No creo que encontremos otro Arturo Vidal a la vuelta de la equina. Alexis Sánchez…. Me preguntaban qué selección haría contra Uruguay y Colombia si se jugaban los primeros partidos de las clasificatorias. Difícil, porque si te dicen arma la delantera de Chile, ¿quiénes?”.

Siguió complementando: “Alexis lesionado, Vargas también, volvió a jugar minutos recién en Tigres. Puch el único con regularidad en Católica y mira la desgracia de Castillo”.

Sobre la misma tomó el ejemplo de Jean Beausejour y Mauricio Isla, postulando que tarde o temprano la situación le pasará la cuenta a Reinaldo Rueda sin mucha culpa.

“Hoy mismo, si jugamos contra Uruguay en un mes más: arma una delantera. Es complicado. Se retiró Beausejour y todavía buscamos el lateral izquierdo. Me gusta Opazo, pero hay que darle continuidad. Cuando se retire Isla, ¿qué hacemos por derecha? Chapita también se va a ir”, expuso.

Sentencia que “no habrá un recambio generacional como ésta, y al técnico de turno le cortarán la cabeza. A Juvenal Olmos le pasó. A Rueda le exigen y dicen que no sirve. Él va a pagar los platos rotos porque a la selección chilena le va a costar mucho. Yo quiero que clasifiquemos, pero si vamos al Mundial será pegándole al palo”.