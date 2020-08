Johnny Herrera: "Claudio Bravo tiene que ser sí o sí el titular en la selección, Brayan Cortés se ha quedado"

Johnny Herrera habló claro sobre el futuro de la selección chilena, específicamente del arco de la Roja a corto y mediano plazo. El actual meta de Everton fue tajante y considera que Claudio Bravo es aún y sin dudas el dueño de los postes.

“Estuve muchos años en la selección, también en el proceso del profe Rueda jugué algunos partidos muy buenos que hicimos, pero Claudio sí o sí tiene que ser el titular, y los que vienen más atrás van a demorar “, dijo Herrera en el capítulo debut del programa Siempre Pasa Algo en YouTube.

El ex meta de Universidad de Chile agregó que “si me pides relevo para cinco años más está difícil, porque aparecen buenos arqueros, pero les cuesta mucho consolidarse. El puesto del arquero es de mucha responsabilidad, y para estar a nivel de selección no es llegar y pararse ahí, porque te critica todo el mundo. Hay que tener una coraza fuerte. El recambio está difícil”.

Siguió complementando: “algunos veían a Brayan Cortés de Colo Colo, tiene 25 años y como que la carrera ha sido más o menos… mostró un poco en Iquique, un poco en Colo Colo y se ha ido quedando. Fue muy cuestionado”.

Y si ejemplificó con Colo Colo, “también pasó en la U con Gonzalo Collao. A veces la formación no es la adecuada cuando no le toman la importancia, o a la persona que tienes al lado que siempre te está apoyando o un buen preparador de arqueros. Está difícil”.

Herrera reemplaza al lesionado Bravo en la Roja contra Colombia en 2016.

Sentencia que “yo veo a Cristóbal Campos ahora en la U porque lo tuve bien cerca. Sinceramente no he visto un arquero en la U con más personalidad en el debut como lo hizo Campitos al ir a jugar contra Inter de Porto Alegre allá de visita. Mostró. Más allá de las condiciones, donde se marca la diferencia es de la cabeza para arriba. Yo le daría minutos, no hablo de la selección, sino de la U. Que pueda mostrar cómo juega, y con los pies parece Don Elías. Sin exagerar tanto, es un buen proyecto”.