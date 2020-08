Manuel Iturra: "Si me dicen que me quieren mañana en la U, yo voy y firmo"

Manuel Iturra es un referente para Universidad de Chile, pero debido a las vueltas de la vida y el fútbol no pudo retirarse vistiendo la camiseta azul, un anhelo que aún mantiene vivo.

En conversación con Mundo Cracks, el Colocho reveló que siempre soñó con colgar los botines defendiendo al chuncho:

"Si me dicen que me quieren mañana en la ‘U’, yo voy y firmo", reconoció Iturra.

Colocho tuvo una larga y exitosa carrera en el fútbol, pero se retiró con la espina clavada de no poder colgar los botines con la camiseta de la U.

"Me hubiese gustado retirarme en la ‘U’, soy hincha del club, pero lamentablemente no se pudo. Hice todo lo posible, pero no dependía de mí. Los tiempos de ellos, no eran los míos", relató el ex jugador.

De todas formas, y pese a haber comunicado su retirada el pasado mes de mayo, el temucano de 36 años aún guarda la ilusión de recibir un llamado de Universidad de Chile:

"Si me dicen que me quieren mañana en la ‘U’, yo voy y firmo", reconoció Iturra.

Actualmente el otrora volante vive en España junto a su familia, desde donde se dio el tiempo de referirse a un personaje idolatrado por muchos chilenos: Marcelo Bielsa:

"Es un entrenador que trasciende, no solo en lo futbolístico, sino también a nivel social y cultural. ¿Cuántos jugadores hablan mal de Bielsa?, ¿cuántos entrenadores son de la escuela de Bielsa?, ¿eso es ser fracasado? Para poder triunfar en el fútbol se tienen que mezclar muchas cosas. No solo ganan los mejores", reflexionó Colocho.