El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, asegura que esta noche la selección de Chile tiene muchas posibilidades de ganar ante la selección de Uruguay, donde destaca que se puede encaminar al repechaje dándose los otros resultados. En lo particular, asegura que el jugador nacional está acostumbrado a estas definiciones, con una generación que le ha dado todo al país.

La esperanza es lo último que se pierde. Por lo mismo, en las horas previas al trascendental partido entre la selección de Chile y su similar de Uruguay, por las Eliminatorias Qatar 2022, el ambiente se ha llegado de optimismo, pensando en que se puedan dar todos los resultados para que la Roja pueda acceder a un repechaje.

En ese sentido, uno que sacó la voz, fue el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, quien revela cómo se viven los últimos momentos ante un encuentro tan importante como esta noche en San Carlos de Apoquindo.

"La ilusión, las ganas de ganar el partido, de entrar a la cancha, de ver a tu equipo jugar bien, de ganar. O sea, yo tengo fe de que Chile va jugar bien, va hacer su trabajo, ojalá que puedan jugar todos los jugadores que tenemos convocados y que puedan aportar lo mejor para el equipo, que se de un buen resultado", comentó Quinteros en conversación con TNT Sports.

En esa línea, el entrenador de los albos llama al positivismo destacando que todavía quedan chances para seguir en el camino al Mundial, dándose los otros resultados.

"Los jugadores van a entrar muy motivados, es una oportunidad y nada está perdido. Al contrario, Chile tiene que pensar en ganar. Todos los partidos de Eliminatorias son complicados. En Venezuela hace poco que está el entrenador, todos los jugadores van a querer mostrarse, hacer lo mejor para seguir estando. Será complicado para Colombia. Paraguay viene de ganar, no tiene nada que perder, va a jugar con todo, así que creo que nada está dicho y Chile tiene muchas posibilidades todavía", precisó el argentino nacionalizado boliviano.

La fe de Quinteros también está puesta en el grupo de la "generación dorada", quienes destaca ya tienen grandes definiciones en el cuerpo, donde pueden ser importantes esta noche ante Uruguay

"La generación chilena olvídate, va dar todo. Siempre sacan cosas importantes, siempre dan lo mejor. Esta generación es increíble, todo lo que ha conseguido y no va a ser menos ahora. Creo que van a dar el máximo, dejarán todo para conseguir los tres puntos y esperar los resultados de los otros partidos. Tienen experiencia, han jugado muchos partidos definitorios en Eliminatorias, Copa América y Mundiales", destaca.

Es por esto que tiene claro que el camarín está mentalizado en sacar el objetivo adelante, con un grupo alineado en conseguir el triunfo y seguir luchando por el sueño.

"No tengo dudas que el entrenador va motivar a todos los jugadores ,que los de experiencia van a motivar a los más jóvenes. No tengo duda que darán el máximo y estarán preparados. En momentos límites los futbolistas chilenos dan todo por la camiseta. No tengo dudas. De entrada van a ir a buscar el partido, van a tratar de demostrar desde el comienzo que los jugadores uruguayos van a chocar contra una pared y que será durísimo para ellos. Esa motivación, esa ilusión que tiene la selección chilena de ir a un repechaje, con mucha posibilidad de clasificar, los va motivar para darlo todo desde el inicio", finaliza

