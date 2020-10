Guarello le presta ropa a Alexis Sánchez por sus dichos contra la ANFP por las juveniles: "No hay cabros, asúmanlo"

Alexis Sánchez dejó un interesante debate en el fútbol chileno tras las primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El Niño Maravilla le tiró las orejas a la ANFP y pidió más ojo con las divisiones inferiores de cara al futuro del equipo de todos.

"En lo que es el desarrollo de cada jugador a nivel de juveniles, la ANFP debe seguir mejorando los jugadores de atrás, porque hoy no veo a ninguno", lanzó el tocopillano tras el empate de la Roja ante Colombia.

Sus declaraciones han hecho que varios personajes del mundo del fútbol muestren su apoyo o desacuerdo con el delantero. Este jueves, Juan Cristóbal Guarello abordó la polémica y aplaudió que el capitán en estas fechas sacara la voz con este tema.

Alexis Sánchez lamentó que no se vean nuevas opciones en el ataque de la selección chilena, donde anotó dos de los tres goles de la Roja en esta fecha de eliminatorias. Foto: Agencia Uno

"Nadie lo está apurando, está jugando solo. Esto no se arregla poniéndose sensible ni rectificando, se arregla asumiendo el problema y buscando formas de arreglarlo. No echarle la culpa al único que se está echando la ofensiva del equipo al hombro", comentó en Los Tenores de ADN.

Guarello no se detuvo y recalcó que "no hay cabros. No hay, asúmanlo". Además, el periodista señaló que, para Alexis, "llegan un momento en que desgarrado, cansado, dice “ayúdenme un poco”. No se lo dice solo a los jugadores, se lo dice a dirigentes, entrenadores, a todos".

La situación, según el tenor, queda en evidencia tras el doblete de Humberto Suazo a Palestino y que llevó a que varios lo postularan al ataque de la Roja. "Un jugador que juega porque le entretiene, lo hace casi por vocación. Si le preguntan eso, no es ironía, sino que es una especie de resonancia de que no hay nada. Nada", cerró.