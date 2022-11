El periodista y comentarista deportivo cree que Darío Osorio y Lucas Assadi han sido "absolutamente sobrevalorados", por lo que no los ve como titulares en la selección chilena. Detalla en que no han tenido grandes partidos en Universidad de Chile, aunque espera que en el futuro se puedan mostrar.

Felipe Bianchi asegura que Darío Osorio y Lucas Assadi no tienen nada que hacer en la Roja

La selección chilena está preparando dos partidos amistosos ante Polonia y Eslovaquia, como preparación del plantel que en marzo comenzará a disputar las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial.

En ese sentido, el periodista Felipe Bianchi quiso profundizar en la nómina de Eduardo Berizzo, apuntando sus dardos contra Darío Osorio y Lucas Assadi, a quien asegura no tienen nada que hacer en el equipo.

"Se van a enojar los hinchas de la U con lo que voy a decir. Capaz que alguno comparta mi opinión. Lo que me parece, por eso no los tengo en la titularidad nunca hasta aquí, pero espero que en el futuro pueda llegar ese momento. Pero por lo que han hecho en la U Darío Osorio y Lucas Assadi no tienen ni un galón para ser titular en la selección. Pero ni por casualidad", comenzó explicando Bianchi en ESPN.

En ese sentido, asegura que ambos jugadores son "una apuesta en entrenamientos, en un partido con juveniles, pero no han rendido en el campeonato local con la camiseta de su club para ser buenos jugadores de la selección".

Si bien miembros del panel como Francisco Sagredo y Cristián Caamaño debatieron en su mirada con los jóvenes talentos de Universidad de Chile, Bianchi siguió con su pensamiento.

"A mí me parece que han sido absolutamente sobrevalorados, que no han mostrado nada", destaca.

Por lo mismo, deja sobre la mesa su análisis de la temporada, como en el caso del volante, a quien asegura todavía le falta.

"Assadi es un buen jugador que muestra facetas de talento, pero digan qué partido ganó la U lo ganó por Assadi. Que uno diga 'qué partido jugó Assadi'", abre la interrogante.

En esa línea, cree que es muy pronto para que estén en la Roja adulta y los invita a ir por etapas en la selección: "Creo que son super talentosos los dos al punto que deben ser titulares en la Sub 23".