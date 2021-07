Esteban Paredes advierte claramente sobre Ben Brereton y su futuro en la selección de Chile: “Puede ser el goleador”

La selección chilena llegó a cuartos de final de la Copa América, donde cayó batallando por 1-0 ante el subcampeón, Brasil. Pero Martín Lasarte sacó lecciones más allá y nombres, siendo uno de ellos Ben Brereton. El nacido en Inglaterra no figuraba en ninguna parte más allá de algunos medios antes de la llegada de Machete, quien se animó junto a su equipo no sólo a nominarlo, sino que a darle oportunidades y éste respondió con buenas actuaciones y hasta un gol de muy buena factura ante Bolivia.

Y uno que quedó encantado con su rendimiento fue un goleador de raza, Esteban Paredes, quien en diálogo con Incondicionales de la Roja de radio ADN aplaudió al oriundo de Stoke-on-Trent y cree que, incluso, pudo mostrar muchas más cosas jugando más cerca del área.

“Me hubiese gustado que jugara del medio para arriba. Para mí se desgató mucho en algunos partidos llegando al área propia. Si bien tiene que ayudar, me hubiese gustado que no se desgastara tanto para que llegara al gol. Cuando definió no se puso nervioso, lo considero un buen proyecto para la selección”, apuntó el ídolo de Colo Colo y hoy delantero de Coquimbo Unido sobre el hombre del Blackburn Rovers.

Ben Brereton se ganó el cariño de la gente en Chile con sus actuaciones. | Foto: Getty Images

Asimismo, sentenció que “no estaba de 9, siempre se iba de izquierda al centro. Tal vez si juega más de 9 podrá llegar hasta la mitad solamente y después para arriba con su potencia podrá llegar más rápido al gol. Ojo tiene 22 años nomás, tiene que aprender mucho y para eso está el cuerpo técnico. Pienso que puede ser el goleador, tiene altura, tiene cabezazo, hace tiempo no teníamos un jugador con altura en ataque”.

Sobre el desempeño de la Roja, Paredes recalcó que “a la selección le pongo un 7, independiente de que no saliera campeón. Jugaron de igual a igual contra todos, Uruguay, Brasil. No nos cobraron algunos penales clarísimos, pero igual les pongo un 7. Son unos guerreros, hay gente avezada que se para de igual a igual con todas las selecciones”.

Finalmente, destacó que “mejoró mucho la selección. Hemos estado hablando con Beausejour y me dijo como trabaja el profe. Creo que podemos llegar al Mundial jugando como en la Copa América”.