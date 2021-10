El influencer nacional fue invitado por la delegación de la selección chilena para vivir un momento de diversión luego de la cena, donde se animó con un bautizo, cantó, además de entregar un particular regalo al delantero del Blackburn Rovers.

Dentro de la concentración por el partido de la Roja ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, la selección chilena tuvo un momento para relajarse tras la cena del martes en el hotel.

La aparición del influencer Pollo Castillo (@Pollosus) en la delegación nacional hizo pasar un divertido momento con una rutina que sacó carcajadas a los nominados por Martín Lasarte, que vieron como el capo de las redes sociales se animaba con su propio "bautizo" donde interpretó la canción "Azul" de Cristian Castro, además de "Dímelo Ma" del popular Marcianeke.

Pero no fue el único que pasó por la prueba que pasan los seleccionados la primera vez que están concentrados con los miembros de la generación dorada, porque Joaquín Montecinos también tuvo su momento en la noche. El jugador del Audax Italiano se la jugó con una salsa, donde interpretó "Conteo Regresivo" de Gilberto Santa Rosa, apoyado por todos sus compañeros.

Eso sí, el mejor momento llegaría cuando Castillo en un particular inglés llamó adelante a Ben Brereton, quien hace rato ya había cumplido con su "bautizo" con la selección chilena. Si bien no cantó, el influencer lo sorprendió con un particular regalo: un indio pícaro.

Castillo se le vio motivado e interactuando en todo momento con los referentes de la Roja, donde incluso se le vio a Gary Medel pegándole en la cabeza en broma.

Con la risa de toda la selección chilena el participante de Masterchef se fue aplaudido por los jugadores quienes vivieron su momento de más relajo antes de viajar a Perú esta tarde.

