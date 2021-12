Tras la emisión del capítulo de este domingo, el influencer se lanzó con un sensible post en Instagram.

"FINALMENTE FINALISTA MASTERCHEF! ❤️������", celebró Pollo Castillo después de la emisión del capítulo de este domingo de Masterchef Celebrity, momento en que se definió a los tres participantes que disputarán la final.

Por medio de un post en su cuenta de Instagram, el influencer dejó fluir todas sus emociones sobre lo acontecido al aire, al mismo tiempo que valora lo que ha obtenido en su paso por el programa de Canal 13, tanto en los momentos altos como los bajos.

Aunque también advirtió que "pena x dejar atrás a gandalf mi mentor gastón, pero feliz de haber llegado hasta acá, siempre con buen ánimo y energía".

"El mayor premio ya lo gané que fue conocerlos a todos y vivir esta experiencia única llena de aprendizaje ❤️ gracias x el apoyo de todos y todas quienes siguen el programa ������", recalcó.

Masterchef Celebrity: ¿Cuál fue la emotiva reflexión de Pollo Castillo, tras convertirse en finalista?

En tanto, Pollo Castillo luego se dedicó a recuperar recuerdos que han marcado su vida, además de subrayar que "siempre se puede dar vuelta la tortilla. ✨".

"En el colegio pasé de promedio 4 a 7 en matemáticas, cuando me la creí en 3medio.

en la universidad pasé de un año echarme todos los ramos a sacar la carrera mientras trabajaba... porque me la creí", contó.

"Y ahora", comentó orgulloso, "pasé de no saber hacer un huevo frito a ser finalista de masterchef".

"No sabría describir como funciona la mente, ni la energía en el momento que uno se plantea las cosas, es como si mágicamente uno pudiera atraer las cosas, lo que sí fue factor común en todos esos puntos fue el creer, creer como si en verdad fuese a pasar y cuando pasaba miraba hacía atrás y me daba cuenta de todo el cansancio, esfuerzo y claridad que traía. Entendí que no hay mata sin carrera y que la pista de carrera la escoge uno".

"Ni nosotros mismos sabemos lo capaces que podemos llegar a ser", remató Pollo.