Pensando en el próximo duelo de la selección chilena contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar, uno que está sonando fuerte para reemplazar al suspendido Charles Aránguiz es Marcelino Núñez, a quien Martín Lasarte destaca por lo que puede entregar al equipo.

"Hemos ido utilizando e intentando encontrar futbolistas jóvenes que vayan adquiriendo experiencia, formación. Ya sea viajando o entrenando con algunos de mayor edad, en otros casos hasta participan como Marcelino o Tomás. Lo vemos crecer. No soy original si digo que Marcelino tiene una pegada con balón en movimiento y quieta, muy por sobre la media. Seguramente en su futuro hará de eso un hecho muy importante", cuenta el entrenador de la selección chilena.

Por lo mismo, Lasarte cree que lo que ha mostrado Marcelino Núñez, tanto en la Universidad Católica como en la Roja, es destacado ya que hasta sus propios compañeros se dan cuenta de la importancia que va teniendo dentro del plantel.

"Tiene recorrido, dinámica. No solo le pega bien, centra bien, es generoso en su esfuerzo, es versátil, puede jugar en más de un lugar. En esta convocatoria hemos citado de más, pero cuando uno puede contar con jugadores así es importante. Viene en crecimiento sostenido, lo vemos cada vez mejor y eso nos deja contentos. Sus compañeros también hacen referencia a su crecimiento", profundiza el técnico uruguayo.

En ese sentido, Martín Lasarte también aclara sus dichos sobre la valorización que hace sobre los jugadores que están en la liga local, donde se había interpretado que estaban un escalón más abajo: "Quiero ser claro, no estoy diciendo que el fútbol chileno no tenga futbolistas para la selección, de hecho los hay. Esto tampoco invalida a otros que hoy no están y seguramente en otros momentos van a estar", cuenta.

"Simplemente a la hora de decidir, uno elige a los que se adecuan mejor a la forma y las necesidades, pero no invalida a nadie. Y hablo de medio local. Tenemos muchísimos jugadores analizados, los vamos observando, hemos ido a partidos. No es ninguna cuestión invalidante", destaca "Machete".

Por lo mismo, enfocado nuevamente en Núñez, destaca que puede pelear en más de un puesto un cupo en una eventual formación inicial y que eso le hace ser diferente a la hora de pelear por un lugar.

"Marcelino tiene una particularidad que lo ayuda y es su versatilidad. Hay jugadores que de repente no, compiten en un lugar específico y quizás en ese lugar entendamos que hay otros, sobre todo del extranjero, que tengan cosas más beneficiosas para el equipo. Pero repito, no invalida a nadie", finaliza.

