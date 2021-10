Una buena noticia recibió la selección chilena en este martes pues Charles Aránguiz dio un paso adelante con respecto a decir presente en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en la triple fecha de este mes de octubre y algunas de las dudas empiezan a disiparse.

El volante del Bayer Leverkusen arribó al país aproximadamente a las 14:00 horas para realizarse su respectiva prueba de PCR para luego ir al hotel de concentración de la Roja y luego al complejo de Juan Pinto Durán donde pudo trabajar con la pelota para empezar a despertar el optimismo.

El entrenador Martín Lasarte habló que encontró en buena forma a uno de los referentes que tiene el combinado nacional. "Aránguiz hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que suponíamos. Eso alienta la esperanza que pueda competir", afirmó en la conferencia de prensa de este martes.

Según se había podido conocer, el mediocampista no había podido viajar como se tenía planificado inicialmente por lo que se temió que el estado físico del futbolista no estuviera óptimo y no le alcanzara para llegar de buena forma para enfrentar a Perú este jueves en el Nacional de Lima.

Aránguiz habría sufrido una sobrecarga muscular pero tras las palabras de Lasarte se puede suponer que estará disponible para el Clásico del Pacífico y calmando un poco las aguas con respecto a otra ausencia dolorosa.