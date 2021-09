Un pequeño niño recibió a la Roja cuando llegó a Barranquilla para disputar el partido contra Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en donde la selección chilena terminó perdiendo por 3-1.

Con una foto con Arturo Vidal, todos quedaron encantados con Samuel de Ávila Sekulits, de 5 años y quien vivió en Chile hasta los 2, quien había tocado el corazón del "King", quien después se sabría le regaló entradas para que junto a su familia pudieran estar en el estadio Metropolitano.

Eso sí, su mamá, Ana María Sekulits, cuenta en Las Últimas Noticias, el sufrimiento que fue para Samuel la derrota ante el equipo que dirige Reinaldo Rueda.

"Samuel vive intensamente el fútbol y no hemos logrado que cuando juega Colombia contra Chile apoye a Colombia. Siempre dice que nació en Chile y que, obviamente apoyará a Chile", cuenta su madre.

Si bien la idea del estadio fue una sorpresa que le ocultaron hasta último minuto, su mamá detalla lo que significó para su hijo estar presente como el único hincha nacional.

"En el estadio estaba un poco callado, como intimidado, por ver tanta gente con la camiseta de Colombia. Hay que considerar que él era uno de los pocos con la camiseta chilena, pero estaba contento porque estaba muy claro con que su equipo era la Roja, como él dice", explica Ana María.

Eso sí, todo cambió cuando Colombia comenzó a marcar diferencias en el partido y pasar por encima de la Roja.

"El primer gol fue tremendo. Como padres, nunca habíamos sufrido tanto un partido. Nosotros le vamos a Colombia y veíamos a toda la gente celebrar pero estábamos con el dolor de sufrir a Samuel. Cuando metieron los otros goles se puso a llorar. En cada gol lloraba. En el segundo tiempo se ilusionó porque vio a los chilenos jugar mejor", detalla.

Eso sí, pese a la derrota, el pequeño Samuel sigue demostrando su amor por la Roja, porque cuando le preguntaron si va dejar de apoyar a Chile por la derrota fue tajante.

"Eso no va a pasar. Le pregunté y me dijo 'no mamá, lo bueno es que le puedo ir a los dos, pero en este momento yo le voy a Chile. Y estoy triste porque perdió", finaliza.