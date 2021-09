El ex directivo de Colo Colo conversa con una radio ecuatoriana donde analiza la última presentación de la selección chilena y cómo ha cambiado el panorama de la Eliminatoria con Brasil sumando todos los puntos disponibles.

La imagen que dejó la selección chilena ante Brasil por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 fue positiva. Pese a la derrota, los hinchas quedaron con una buena sensación por lo mostrado por el equipo que dirige Martín Lasarte, algo que también llegó a los oídos de Ecuador, el próximo rival de Chile.

Todo, porque fue Harold Mayne-Nicholls quien fue entrevistado por una radio ecuatoriana, donde el ex presidente de la ANFP analizó el último partido de la Roja, para meter algo de miedo por esas tierras pensando en el duelo del domingo, en Quito.

"Pasan los años, no solo para los jugadores, para todos, sin embargo se hizo un gran partido frente a Brasil. No siempre se juega bien y se gana. Brasil una de las dos o tres oportunidades que tuvo la terminó y nosotros las tres o cuatro que tuvimos no la hicimos. Así y todo, los que fuimos al estadio, quedamos conformes con la actuación de nuestros jugadores. Pudimos haber tenido un premio como un un punto, pero al menos se logró mostrar que hay capacidad para mostrar cosas importantes", comenta Harold Mayne-Nicholls en el programa Al Aire, de Cobertura 104.1.

Harold Mayne-Nicholls conversó con los medios de Ecuador sobre el presente de Chile.

En ese sentido, el ex vicepresidente de Blanco y Negro asegura que todavía todo está cerrado para varios países que están luchando por un cupo al Mundial de Qatar, aunque anticipa que si Brasil sigue en esa racha, donde tiene canasta completa de puntos, puede hacer cambiar el panorama.

"Los jugadores van a luchar hasta el final por llegar a la Copa del Mundo, no solo los nuestros, los de todos los países. Ganas un par de partidos y te colocas en posición clasificatoria. Está muy cerrado con una cosa increíble, que un equipo ganó todos los partidos jugados como es Brasil. Entonces la distribución porcentual de los puntos ha cambiado con respecto a otras eliminatorias anteriores. Vamos a ver cómo viene la segunda rueda, pero de que hay una competencia estrecha, quizás con Argentina y Brasil arrancado y Ecuador bien posicionado, están todos sumando, veremos en qué termina", destaca Mayne-Nicholls.

Algo que no dejaron pasar los ecuatorianos fue saber cómo fue la evolución del fútbol chileno, que culminó con la obtención de dos Copa América, algo donde enfatizan que fue obra de lo realizado por Marcelo Bielsa y el propio Harold, quien logró convencer al "Loco".

"Creo que el haber obtenido esos dos campeonatos de América forma parte de un proyecto y un proceso que inició Marcelo y después continuó Samapaoli, con un intermedio de Borghi y finalizó Pizzi. Lamentablemente no nos alcanzó para llegar al Mundial de Rusia y causó trastornos. Vino Reinaldo Rueda, un gran profesor, gran persona, muy buen amigo, con un estilo distinto y no logró convencer a la afición que era el estilo que necesitábamos. No sé si a los jugadores. Ahora tenemos a Lasarte, que, al menos en el partido de ayer, mostró una intensidad en el juego. Es una característica nuestra y que hay que mantenerla. Vamos a ver si se logra con eso sumar puntos para llegar a la Copa del Mundo", finaliza.

Redgol trae para ti la transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo vía streaming y de manera gratuita. Sólo debes ingresar a la página desde tu dispositivo favorito, con conexión fija o wifi de internet, en territorio nacional. Y disfrutar a la Roja con la mejor imagen y sonido.