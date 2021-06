Danilo Díaz sufre por la Roja y tiene un crudo análisis: "Estamos casi en el horno"

La selección chilena sumó un nefasto empate con Bolivia por las eliminatorias, porque pese a buscar la victoria desde el inicio, no pudo y terminó enredando unidades clave en el camino al Mundial de Qatar.

Tras el magro empate en San Carlos de Apoquindo, vienen los análisis, y uno de ellos fue del periodista de radio ADN Danilo Díaz, porque el comentarista cree que las clasificatorias quedan cuesta arriba.

"Estamos casi en el horno, no nos engañemos. Perdimos dos puntos con Bolivia de local y tres con Venezuela", indicó el profesional.

Además, Díaz cree que el puesto en la cancha que más le pesa al cuadro nacional es el centrodelantero, con Eduardo Vargas como titular esta noche, y Luis Jiménez con Felipe Mora ingresando como variantes.

Mora entró en el final, pero hizo poco - AgenciaUno

"Falta un 9, hace rato. Vargas se esfuerza, ya no juega de delantero en Brasil. El gol lo hace Pulgar, que es contención y el otro goleador es Vidal, que es el mixto. El periodismo especializado debe hacer diferencia en relación a los hinchas y a la opinión al ritmo del bombo. El problema no es ni Rueda ni Pizzi: es la misma dificultad que tiene Chile, este partido lo vimos en el Monumental frente a Bolivia y contra muchos rivales. Chile no asegura. Colombia, Argentina, Perú tuvieron cuatro o cinco e hicieron dos. No tenemos delanteros como Suazo, Salas, Zamorano, que resuelven. Chile no hizo un mal partido, pero sigue con la misma dificultad desde 2017", indicó.

Luego, habló del arbitraje y criticó a la ANFP: "Aquino demuestra lo malo que es. Es muy malo. Cero peso internacional de nuestra dirigencia. Partiendo por el partido en Santiago del Estero, ponen una terna venezolana de segundo orden, el árbitro nerviosísimo. Al minuto le ponen amarilla a Galdames y después ni revisan la roja a Tagliafico, no mostraron ni las repeticiones. Ningún peso".

"Y nos tocan la oreja mandándonos este árbitro. Los jugadores entraron irascibles con Aquino, sienten que ese tipo les robó en Montevideo. Ningún peso internacional, hoy Colombia juega con público después de que le sacaron la Copa América. Está bien, tenemos la escoba en los hospitales, la gente con PCR pudo ir, un grupo. No por eso iba a ganar Chile, pero te das cuenta que no tenemos ningún peso", cerró.