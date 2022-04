El tiempo no pasa en vano y no todos tienen la suerte de haber visto a Leonel Sánchez en vivo, en la cancha. Uno de esos afortunados es Edgardo Marín, prócer del periodismo deportivo chileno que pudo seguir de cerca la carrera de la leyenda de la selección nacional e ídolo máximo de Universidad de Chile, quien partió de este mundo esta madrugada enlutando al deporte nacional.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Edgardo Marín no tiene dudas que Leonel Sánchez habría destacado y liderado a la generación dorada y cualquier época del fútbol chileno.

“Fuera de los años 80, 90 y más aún ahora, sería el número uno histórico del fútbol chileno, porque sin la televisión en un momento en que el fútbol profesional chileno no tenía 30 años de aparecer, resultó ser una figura inmensa y popular que arrastró a gente a verlo a él en los estadios”, dijo Marín a La RedGoleta.

Agregó que “tuvo un tremendo significado para la selección nacional de fútbol y, por lo tanto, hoy creo que superaría a todos los que estuvieron o están ahora con todos los recursos a la mano. Leonel pudo irse al fútbol europeo, y no se fue porque no se fue no más, porque nadie se iba, en ese tiempo eran muy pocos los aventureros. Es un personaje histórico inimitable”.

Respecto a su importancia en el deporte nacional, el experimentado periodista sostiene que al otrora puntero izquierdo de la Roja y la U no sería raro verlo en el podio o el top 5 de todos los tiempos.

“De todas maneras está ahí, entre los cinco mejores futbolistas o deportistas del país. Por lo que le vimos, con las limitaciones que había en la época, porque jugábamos los Mundiales cuando podíamos, con el sistema que había antes de clasificación, era muy difícil para nosotros ir en un continente donde siempre están inscritos Brasil y Argentina. Y él dio la pelea. Y estuvo en un equipo que atravesó un momento extraordinario como la U. Y él era uno de los jugadores insignes de esa gran tropa del Zorro Álamos”, complemento el destacado comunicador.

Edgardo Marín sentenció que “Leonel era un líder innato totalmente, guapo como el que más. Con barrio, con mucha calle. Un hombre que las tuvo todas para triunfar en otro continente si se hubiera dado esa posibilidad que estuvo rozando. Su legado es la zurda más notable que hayamos visto. Una zurda impresionante. Seguramente récord de potencia, violencia y velocidad en ese golpe. Y la idea de que estábamos para guapearle a cualquiera, como él le guapeó a cualquiera incluso en un Mundial de fútbol. Y su legado fue en la era de los legados”.