El periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, explica por qué debería jugar Benjamín Kuscevic en la selección chilena contra Brasil y avisa que el peligro de la Verdeamarela no es Neymar.

Cristián Caamaño ya palpita el trascendental duelo de la selección chilena contra Brasil, este jueves por la penúltima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 en el estadio Maracaná. La Roja lamenta cuatro bajas, de ellos Cortés por sanción, Pulgar por Covid-19, y las lesiones de Maripán y Ben Brereton.

En Deportes en Agricultura, el periodista analizó el panorama de Martín Lasarte y ante la posible titularidad de Enzo Roco reconoce que su opción es Benjamín Kuscevic en la defensa.

“Lo de Brayan Cortés se sabía, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Duele lo de Erick Pulgar evidentemente, porque es un titularísimo de los irremplazables, aunque Claudio Baeza lo ha hecho bien, pero no es de la misma categoría de Pulgar”, dijo Caamaño.

“Lo mismo Guillermo Maripán, aunque ahí estamos más cómodos con reemplazantes, no está Francisco Sierralta nominado, pero tenemos a Benjamín Kuscevic, Enzo Roco y Sebastián Vegas. Vamos a ver por quién se inclina Martín Lasarte, yo tengo mi preferido porque Kuscevic se lo ganó en La Paz”, complementó.

Por otro lado, el comentarista le sacó la película a Brasil: “Antony, la nueva joya del Ajax de Ámsterdam, es un extremo derecho con perfil cambiado, él es zurdo, y de verdad es un gusto verlo jugar. Es atrevido y te tira lujos productivos. No te tira un túnel para la galera en el 4-0, te lo hace para entrar al área y encarar. Es un jugador que no lo tenemos muy visto, pero ha sido titularísimo para Tite en los últimos partidos. No está Rafinha y entra Vinicius Junior, que hasta el partido con Barcelona venía con una gran campaña en Real Madrid, y algunos pedían que fuera el próximo Balón de Oro”, sostuvo.

Caamaño sentenció que “creo el mayor peligro de Brasil hoy no está por Neymar, está por afuera, por Antony y Vinicius que quieren demostrar que pueden ser titulares. Neymar sabe que va air al Mundial, tiene que ir porque Nike es la empresa que auspicia a la selección brasileña, mercadotecnia. Pero estos chicos quieren ganarse el puesto”.

