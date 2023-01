La selección chilena sub 23 dirigida por Eduardo Berizzo perdió 5-0 en el amistoso contra Santiago Wanderers y el resultado siembra nuevas dudas sobre el trabajo del Toto, que tampoco ha tenido buen rendimiento desde su llegada a la Roja adulta.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se lanzó con todo contra Berizzo entre críticas e ironías por el durísimo traspié del equipo que se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ante un equipo de la Primera B.

“Un papelón, vergonzoso. No creo que haya un antecedente reciente, habría que buscar muy atrás. Alguna vez una selección chilena, la que ese preparaba para el Mundial de España 82, trajo como sparring a Rumanía. Después del 0-3 en el primer tiempo bajó la dirigencia a decirle a los rumanos que paran un poquito porque Chile necesitaba dejar una buena imagen antes de irse al Mundial y el partido terminó 2-3”, dijo Caamaño.

El periodista agrega: “acá Berizzo después del 5-0 en el primer tiempo sacó a nueve jugadores. Si tú veías la formación, casi todos titilares en Primera Divisan. Tomás Ahumada el arquero de Audax Italiano. Jeyson Rojas alterna en Colo Colo, pero está empezando su cuarta temporada en Primera División con 21 años. Jonathan Villagra es titular en Unión Española. Esteban Pavez qué hace en una sub 23, cosas que no se entienden. A partir de ahí uno entiende que debe haber un remezón”.

El rostro de Radio Agricultura complementa que “luego están las declaraciones de Berizzo acusando de falta de tensión y concentración a los jugadores, diciendo que cometieron errores garrafales. De una vez por todas hay que transparentar de qué han servido los microciclos de Rueda y Berizzo. ¡De nada! Si se van a seguir enfrentando los amistosos de esta forma derechamente acabamos los microciclos. O hay un cambio en la preparación y trabajo, o sencillamente el discurso de Berizzo no llega en la adulta ni la sub 23”.

Con ironía, Caamaño aconsejó que “en el microciclo de febrero vamos a jugar con un equipo de Segunda División Profesional, cuando el torneo aún no haya empezado, porque imagínate si nos agarraba con ritmo Wanderers”.

Derrota saca técnico

Antes de cerrar el tema, Caamaño muy molesto consideró básicamente que, por menos varios técnicos han visto el sobre azul. Si bien era un amistoso, el partido estaba pensado en ser un espectáculo para el público en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

“Qué bueno que la derrota (según Berizzo) dejó enseñanzas, lo importante es que estos jugadores que están la mayoría en Primera División tengan roce contra rivales de Primera B. Eso me llama la atención. Sería mejor pedir disculpas. No se puede volver a repetir. Qué se puede destacar de un equipo que pierde 5-0 en el primer tiempo contra un rival que aún no debuta y que no es candidato futbolísticamente en la Primera B. Hay que ser sinceros: esto roza un partido saca técnico. Puedo ser exagerado, pero no se puede perder 5-0. Y era un partido amistoso con público, o sea, qué sensación le queda a la gente que fue al Elías Figueroa”, expuso.

Cristián Caamaño sentencia que “lo de ayer roza el papelón y a cualquier entrenador le podría costar la salida. Una vez Xabier Azkargorta fue con una selección del medio local a Lima a jugar un amistoso contra Perú, se comió seis, contra una selección, y acá lo matamos”.