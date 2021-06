Erick Pulgar dice que llega a cuartos de final y el Huaso Isla bromea: "Este sí que es tímido"

El lunes pasado el volante de la seleción chilena, Erick Pulgar, sufrió una lesión frente a Uruguay que lo dejó fuera del partido ante Paraguay por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América.

El mediocampista de la Fiorentina aún se está recuperando, pero tiene grandes chances de llegar al partido de cuartos de final.

Así lo confirmó el propio jugador en un Live de Instagram realizado por Mauricio Isla: "Estamos bien, bien, mucho mejor. Sí, llegamos"

A lo que el Huaso le respondió: "Ahora la gente no me va a matar hermano, porque ya te mostré. Este sí que es tímido, yo no. Este es el tímido".

Traigo esperanza, Erick Pulgar le dice al huaso Isla que llega al partido de cuartos de final.

Este si que es tímido �� pic.twitter.com/jjAMnpxPOQ — Valencia �� (@jdelacato10) June 27, 2021

Recordar que desde la Roja ya habían adelantado que Pulgar podría llegar al duelo de cuartos de final: "El jugador Erick Pulgar sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinésico".

"Se tomará una decisión de acuerdo a su evolución clínica y de imágenes para ver si ésta en condiciones de estar presente en el próximo partido", añadieron.