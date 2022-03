El Pitbull se metió en plena transmisión de TNT Sports para saludar a sus ex compañeros de la Roja, quienes estaban comentando la previa del compromiso ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.

A la selección chilena le queda la última chance para acceder al repechaje para el Mundial de Qatar 2022, porque este martes se mide ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, con la obligación de ganar y esperar otros resultados.

El capitán de la Roja en Las Condes es Gary Medel, quien toma la jineta tras la suspensión de Claudio Bravo, y el Pitbull protagonizó un emotivo momento en la cancha de Universidad Católica.

El defensor central de Bologna entró al terreno de juego, donde estaban Gonzalo Jara y Jorge Valdivia comentando en TNT Sports, y el zaguero se metió en plena cámara para saludar a sus amigos.

"Ojalá se den los resultados, hueón", le dijo Medel a sus ex compañeros, y luego agregó que "vamos a dejar el alma" ante Uruguay.

Chile tiene que ganar, pero con solo eso no le alcanza, porque debe esperar que Perú no derrote a Paraguay en Lima y Colombia no supere a Venezuela de visita.

