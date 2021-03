Pablo Galdames cuenta la firme y desclasifica el motivo de Benjamín Galdames para elegir a México y no a la Roja: "Héctor Robles no quiso citarlo"

Uno de los mayores talentos de las divisiones inferiores de Unión Española es Benjamín Galdames, quien es el menor del clan Galdames, y ya debutó con el primer equipo del cuadro rojo.

A sus 20 años el mediocampista tuvo que tomar una fuerte decisión, porque tuvo que escoger entre jugar por Chile o por México, país donde nació, y finalmente elegió defender la camiseta azteca, donde es parte del combinado juvenil.

El padre del volante, Pablo Galdames, conversó con RedGol en el programa Las Historias de Florete, donde contó la trastienda de la decisión que tuvo que tomar el menor de sus hijos futbolistas.

"Esta decisión la hablamos en la familia, lo conversamos con Leo (Rodríguez, su representante) también, y para él no fue nada fácil decidir jugar por México y no por Chile, pero hay explicaciones claras, que están a la vista, de que son evidencia", dijo en primera instancia el ex seleccionado nacional.

"A Benjamín nunca lo tomaron en cuenta en ninguna selección, habiendo sido el 2019 el mejor jugador de la categoría, le ganaron la final a la U, el 2015 también ganan el campeonato con su categoría y él era el capitán. Benjamín destacó siempre, y nunca estuvo en ninguna selección, y que vengan los mexicanos, de que lo hayan citado, conocido de cerca a la Federación Mexicana y el CAR a él lo motivó y tomó la decisión de la selección de allá. Después no sé qué va a pasar, porque a los 21 puede decidir por la adulta, nosotros lo apoyamos, pese a que para mí hubiese sido lindo tener a los 3 en la selección chilena", agregó.

Galdames jugando por México

Luego, Pablo Galdames contó una anécdota, donde responsabiliza directamente a Héctor Robles, ex DT de la sub 20 de Chile, de que Benjamín Galdames haya escogido a México.

"El día que le entregan el premio a Benjamín como el mejor jugador sub 17 nos encontramos con Héctor Robles y en el cóctel nos dice, ‘yo a Benjamín no lo quiero apurar, que siga sus procesos normales de cada chico’, le dije que respetaba su opinión, pero que no la compartía, porque a Benjamín le iban a entregar un premio, había sido el mejor de su categoría, había sido siempre el capitán, creo que con él podrían habían hecho una pequeña diferencia, pero como no la hicieron, ya vieron los resultados y se fue a jugar por México. No lo quisieron convocar, siguieron sus procesos normales… por ejemplo cuando la selección mexicana sub 20 estaba trabajando, aquí no había no técnico todavía", explicó.

Benjamín Galdames aún tiene la opción de jugar por Chile en la selección adulta, pero eso tendrá que decidirlo si es que alguna vez llega el ansiado llamado de Juan Pinto Durán.