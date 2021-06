Caamaño la tiene clara: “Farías le da un plus a través de un poderío colectivo que no está a la altura de Chile”

Solo resta un día para que la selección chilena vuelva a la cancha y enfrente en San Carlos de Apoquindo a su símil de Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En ese contexto, el periodista Cristián Caamaño analizó las virtudes que tiene el combinado altiplánico y en los micrófonos de Deportes en Agricultura aseguró que independiente de la mejora que han mostrado, aún no están a la altura de la Roja.

“El partido llegó a estar 1-1 en el primer tiempo. Fue un encuentro donde Venezuela sintió el peso de la altura en el complemento y ahí lo pasó por encima Bolivia, así que tomar como parámetro ese compromiso no me llama la atención, pero sí tomo como parámetro lo que sucedió en Rancagua: Bolivia vino con el 80 por ciento del equipo y es más o menos lo mismo que debería presentar ante Chile”, partió diciendo.

“Lo que planteo en aquella oportunidad César Farías fue un equipo que se defendió siempre cerca de su área, que en ningún momento salió a proponer, que siempre los defensores chilenos estuvieron en mitad de cancha, que siempre se presionó bien alto, en donde el mayor daño que sufrió la Roja fue en los balones detenidos. Me queda la sensación de que se va a repetir más o menos la tónica de ese partido, olvidémonos del Bolivia en La Paz, porque ese equipo no se ve nunca en el llano”, agregó.

“Bolivia sigue teniendo en Moreno Martins un delantero peligroso, porque juega bien en la playa, en San Carlos de Apoquindo y en La Paz, es un jugador completo y seguro es lo mejor de Bolivia en los últimos 10 años. Y el resto son futbolistas que van acompañando, no hay ningún fuera de clase, pero sí Farías, que lo conocemos por su trabajo con Venezuela, le da un plus a través de un poderío colectivo que no está a la altura de Chile, por ningún motivo”, sentenció.

