Carla Guerrero: "Me halaga que las niñas quieran comprarse camisetas mías y pelotas de fútbol"

Carla Guerrero es una de las figuras indiscutidas de la histórica generación de la selección chilena femenina. La Jefa fue clave en la clasificación a la Copa del Mundo de Francia 2019 y también tuvo un rol protagónico en el Mundial.

En conversación por Instagram Live con Radio Cooperativa, la Jefa se reconoció como una líder dentro de la Roja: "Me siento una referente en la selección, pero mi personalidad es muy distinta fuera de la cancha. En la Roja soy de las que más grito junto con Tiane (Endler), y a veces yo traspaso las instrucciones de ella".

Por otro lado, la zaguera recordó la dolorosa eliminación de la Roja en el Mundial de Francia 2019: "Cuando quedamos eliminadas del Mundial lloramos, pero después nos dimos cuenta lo que habíamos logrado y que habíamos perdido la clasificación en el primer tiempo contra Tailandia. Pero, no hubo reproche sabíamos que esto continúa con la búsqueda de los Juegos Olímpicos".

El dolor de Carla Guerrero tras la eliminación del Mundial de Francia 2019

Además, rememoró su terrible lesión que casi le cuesta la Copa del Mundo: "Corrí un riesgo al jugar el Mundial, pero quise tomarlo porque quería jugar allá. Hablé con la kinesióloga de la selección y le dije que no me importaba romperme la pierna, pero que quería estar disponible".

También, tuvo palabras para su compañera Christiane Endler: "Es la mejor arquera del mundo, yo creo que no le dieron el premio (de la FIFA) porque no avanzamos a la segunda ronda del Mundial, pero sin duda de todas las arqueras que conozco es la mejor, y no lo digo porque sea chilena".

Finalmente, la Jefa valoró el auge del fútbol femenino en el país: "Me halaga que las niñas quieran comprarse camisetas mías y pelotas de fútbol, lo mismo me pasa con que hayan poleras mías a la venta, antes solo tenía la camiseta que usaba en los partidos, pero ver mi nombre en las vitrinas es emocionante".