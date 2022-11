Este domingo la selección chilena cierra la temporada 2022 con su último amistoso ante Eslovaquia. La Roja de Eduardo Berizzo necesita reencontrarse con los triunfos para comenzar bien el año que viene, para lo que el técnico optará por casi repetir su formación.

En conferencia de prensa, el Toto abordó los posibles cambios en el once estelar y, salvo algunos puestos, mantendrá el esquema que enfrentó a Polonia. "Lo resolveremos hoy, estamos esperando la recuperación del equipo que jugó", señaló.

Ahí el entrenador de la selección chilena recalcó que, más que modificar por completo la formación, espera enfocarse solo en detalles. "No serán cambios masivos, sí algunas opciones que queremos ver en determinados lugares del campo, pero no tantas".

En esa misma línea, aseguró que no le preocupan la falta de triunfos. "Las victorias llegarán, lo que hay que encontrar es una idea de juego y solidificarla. Creer que lo hecho en Polonia es un desafío para repetirlo e insistir. Un equipo se hace sólido repitiendo actuaciones buenas, nosotros debemos repetir y mejorar la actuación de Polonia. Luego llegará la victoria, evidentemente será así".

Eduardo Berizzo también dedicó palabras a Alexis Sánchez tras su actuación con Polonia. "El partido de Alexis el otro día fue muy bueno. Recogiéndose en algunas situaciones y picando en otras mal espacio. No encontró la pelota porque no lo habilitamos bien, pero no dejó de hacer movimientos".

"Cuando la pelota viene al pie, la jugada sucede y uno reconoce que se alejó del arco. Pero tuvo profundidad, es cuestión que el equipo lo encuentre y tenga movimientos combinados para su descenso o profundidad", agregó.

Aunque ahí el Toto reflexionó. "Más allá de la actuación de Alexis, en el segundo tiempo adelantamos al equipo en el campo, tuvimos profundidad con laterales que no tuvimos en la primera parte y esa es la intención. Que seamos de buen pie, con juego interior, para encontrar profundidad con los laterales y en compañeros o Alexis o mediocampistas para encontrar de espalda a la defensa rival, como a los 50 minutos lo hizo Marcelino".

La defensa de Eduardo Berizzo a Diego Valencia

Dentro de la conferencia, Eduardo Berizzo se dio el tiempo para defender la aparición de titular de Diego Valencia ante Polonia. Pese a su mal momento en el Salernitana, el técnico le dio su respaldo en lugar de optar por la racha goleadora de Diego Rubio.

"La presencia de Diego es combinar características profundas como él, que es picador, a la bajada de Ale con futbolistas al pie. La profundidad de Suazo y Soto mezcla con Méndez, Marcelino, Arturo, Gary, que elaboran el juego", lanzó de entrada.

"Su presencia, aún no consiguiendo minutos en su equipo, es que encuentren sus carreras adelante. En la primera parte hubo una jugada descriptiva de esto, cuando Alexis engancha y le juega una pelota por arriba de la defensa, que la alcanza a peinar. Eso buscamos con su velocidad y profundidad. En la segunda jugada de peligro de Marcelino, cuando dispara desde el borde del área, desborda para pedir una pelota al espacio", añadió.

Finalmente recalcó que ante Eslovaquia espera no mover mucho el tablero. "El porcentaje que inició ante Polonia, muchos están encontrando solidez como once. Mañana pensaremos en un cambio puntual, pero no masivo, que construya y apoye el camino a la idea que propusimos contra Polonia".