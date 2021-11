Ben Brereton chocho volando sobre una nube de algodón: "Cuando me pongo la camiseta de la selección chilena es un gran honor"

Ben Brereton ya está en Juan Pinto Durán y entrena junto a la selección chilena con los arcos de Paraguay y Ecuador entre ceja y ceja. El delantero inglés de la Roja es la carta de gol para los trascendentales partidos por eliminatorias a Qatar 2022 mientras disfruta su nueva condición de ídolo entre los hinchas nacionales.

Antes de emprender vuelo desde Inglaterra, el jugador de los registros del Blackburn Rovers y nacionalizado chileno por sangre materna compartió su orgullo por vestir la Roja.

"Cuando me pongo la camiseta de la selección chilena es un gran honor, es genial representar al país de mi madre y su familia”, dijo Brereton Díaz antes de viaja al país en conversación con la BBC Radio.

Brereton agregó que “cuando fui a Chile por segunda vez ya me sentí como en casa realmente, los jugadores son esplendorosos conmigo. Aunque la mayoría no habla inglés, todos los muchachos me han incluido y hay una gran unión en el equipo”.

“Toda la experiencia en Chile me ha ayudado mucho, estoy muy agradecido por ello. Ha sido genial ir allí y jugar para Chile. Sonrío dentro y fuera de la cancha, jugar allí me produce grandes sensaciones”, complementó el atacante.

Sobre los partidos contra Paraguay y Ecuador, Ben Brereton sentenció que “toda la plantilla está trabajando duro siempre todos los días, tenemos que concentrarnos porque estos dos próximos partidos son realmente importantes”.

