¿A la Premier League? Blackburn Rovers ve difícil retener a Ben Brereton tras su paso por la selección chilena

La selección chilena terminó su participación en la Copa América sacando algunas cuentas alegres. Una de ellas fue la aparición de Ben Brereton, que en sus primeros partidos con la Roja se terminó transformando en una de las grandes figuras.

El delantero chileno-inglés del Blackburn Rovers sumó un gol, una asistencia y más minutos que cualquiera de los jugadores nuevos del plantel. Una situación que no solo celebran los hinchas y el propio Martín Lasarte, sino que también sufren en Inglaterra.

Y es que en su club no están seguros de poder retener a Brereton. Así lo dejó claro Enzo Olivera, quien en la última edición de RedGol en La Clave dio algunos detalles de lo que podría traer el futuro para el artillero.

Brereton tuvo su debut goleador con la camiseta de Chile. Foto: Agencia Uno

"Blackburn Rovers debuta por la Championship el 7 de agosto contra el Swansea. Todos pensamos que Ben será titular, pero estuve con su entrenador días atrás y, lo dijo, será difícil retenerlo acá", señaló nuestro periodista en Europa.

Brereton todavía sigue ligado al club, pero lo hecho con Chile lo pondría a otro nivel económico. "Tiene un año más de contrato y lo que me dijeron fue sincero, que se sentarán en la mesa a negociar, lo quieren dos años más pero él va a querer algo más y quizás el club no lo pueda cumplir. Después de lo que pasó con la Roja, su plusvalía subió y algunos van a preguntar por él".

"Lo que hablé con su madre era que su sueño estaba en la Premier, como con la selección. No toma decisiones locas, pero se tomó un avión a Chile y vino a jugar. Lo hizo con total pasión de jugar y vestir la camiseta del país de su mamá. Hablando con hinchas todos me preguntaban si era chileno y miraban a Ben Brereton. Eso me pareció una sorpresa, no es un primera línea sino de un equipo pequeño", agregó.

Finalmente Olivera recalcó que las cosas se definirán una vez que el jugador se siente a conversar con la directiva. "Si no llegan a un acuerdo económico, pueden haber ofertas por Ben. Como puede quedarse también. Diría que es 50-50".