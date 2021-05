Arturo Vidal: "Es difícil saber para qué está Chile en la Copa América, podríamos hablar después de las eliminatorias"

Arturo Vidal se mentaliza en llegar de la mejor forma a los duelos de la selección chilena contra Argentina y Bolivia por eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022, partidos que antecederán por apenas unos días al debut en la Copa América. El King se perdió la parte final de la temporada en el Inter de Milán tras operarse la rodilla y deberá integrarse a la nueva Roja de Martín Lasarte.

“Será difícil que la selección sea tan fuerte como antes, pero se puede lograr con esfuerzo y sacrificio. Es un proceso nuevo, sacaron a un entrenador que aguantó dos años muy duros. Algunos partidos no fueron tan buenos, llegaron jugadores que se les dio la oportunidad y a la gente no le gustó, pero muchos de esos están jugando en Europa. Y cortaron ese proceso”, dijo Vidal a TNT Sports.

Agrega: “este proceso hay que verlo, cómo va a parar el equipo el entrenador. Después de los partidos de ahora podría decir hacia dónde apuntamos, hay que intentar sacar los seis puntos. Todos los jugadores deben tratar de tocar la Copa América y ganarla, si no no se puede participar. Siempre hay que ponerse el objetivo más difícil y para Chile ser campeón es difícil. Ganamos dos, pero todos sabemos que costará hacerlo de nuevo”.

“Es difícil saber para qué estamos en la Copa América, podría decirlo después de los dos partidos de eliminatorias”, complementó el Rey Arturo. Sobre el recambio manifestó que “cada uno debe sumar minutos, entrenamientos, a los jóvenes no se les puede meter presión y decirles que les falta hambre, eso no va conmigo. Nosotros vivimos ese proceso y nadie nos dijo nada”.

Por otro lado fue consultado puntualmente por Jorge Sampaoli, de quien está muy agradecido y llena con elogios al ex entrenador de la selección chilena campeona de Copa América 2015.

“Significa mucho en mi carrera, es de las personas importantes que tengo en el fútbol, me hizo ser campeón con mi selección, me hizo crecer como persona y como jugador. También es muy directo y eso se agradece. Tipos como él, Conte, Angelotti me han ayudado, pero con Sampaoli fue muy lindo. Además nos llevó a ganar una Copa América que te marca para toda la vida”, sostuvo.

Cuenta además que “hablamos siempre que podemos. Tenemos buena comunicación, él respeta mucho donde estoy y yo también. Hablar de ir a su equipo es difícil, respeto mucho al Inter, también lo que él hace en Marsella y yo estoy bien, salí campeón, no puedo pensar ahora en otras cosas”.

“Me concentro en volver, estar al ciento por ciento en Inter, en la selección y en las vacaciones uno habla con el representante y ve opciones. Pero estoy cómodo, feliz”, sentenció.