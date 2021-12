El seleccionado nacional fue consultado por los mejores equipos del otro lado de la Cordillera en una entrevista, donde llamó la atención por no nombrar a Boca Juniors, donde luego tuvo que profundizar en su respuesta. Los hinchas se encendieron con su frase.

Paulo Díaz saca chispas con polémica frase en Argentina: "No creo que Boca sea uno de los mejores en funcionamiento"

Un relajado Paulo Díaz dio una entrevista en Argentina, donde se le vio muy cómodo sentando en un sillón luciendo una camiseta del PSG y donde se animó hablar de su actualidad en River Plate y la selección chilena.

Pero donde más sacó chispas con su respuesta fue cuando se le consultó por el mejor equipo de Argentina en cuanto al funcionamiento, donde para su observación, Boca Juniors no estaba dentro de los elegidos.

"Creo que Colón, por algo jugó la final con nosotros. Ellos ganaron el torneo anterior, entonces creo que son ellos el otro buen equipo con buen funcionamiento. Después hay muchos más, Defensa y Justicia tiene buen juego, Talleres que hizo un gran torneo. Hay buenos equipos en el fútbol argentino, pero siempre uno va a ser River", contó Díaz en ESPN Argentina.

¿Y Boca? Fue la pregunta que se hicieron los panelistas del programa inmediatamente, al dejar a uno de los grandes fuera de su listado, pero donde Díaz se defendió diciendo "me preguntaron por juego y equipo".

"No creo que Boca sea uno de los mejores en funcionamiento. Tiene buenos jugadores, es un gran club, pero no tiene el funcionamiento que tienen los clubes que nombré. Ganó la Copa Argentina, ganaron la Copa Maradona, pero no tiene el funcionamiento de los clubes que nombré", finalizó.