A Fox Deportes se le cae en vivo el arribo de Almeyda a Chile y deben recular tras el fracaso de la ANFP

La selección chilena recibe a Paraguay el próximo jueves 25 de marzo por la quinta fecha de las eliminatorias a Qatar 2022 y el martes 30 del mismo mes visita a Ecuador por la sexta jornada camino a la Copa del Mundo. Hoy, 6 de febrero, la Roja está sin técnico y la llegada de Matías Almeyda se cayó, esto mientras Reinaldo Rueda ya trabaja en Colombia.

Así las cosas, habrá que seguir esperando por el nuevo entrenador de la selección chilena contra el tiempo. Hernán Crespo está a un paso del Sao Paulo y es casi imposible como opción, mientras José Luis Sierra toma la posta como principal candidato. Sin embargo, el Coto no debería estar disponible hasta el sábado de la próxima semana, cuando termine la temporada con Palestino.

La gestión de Pablo Milad al frente de la ANFP ha sido muy poco diligente, por decir lo menos. Se suponía que el viernes de la semana debía estar listo el tema Almeyda, pero su salida del San Jose Earthquakes volvió a dilatar todo hasta hoy, considerando que en México informaron la permanencia del argentino en el club de la MLS ante la imposibilidad de destrabar personalmente su vínculo contractual, debido a que Chile no se haría cargo de su cláusula de salida.

Y el paupérrimo y enredado cometido de la ANFP para abrochar al nuevo DT de la Roja sorprendió incluso a Fox Deportes en vivo. La cadena abordaba el inminente arribo de Almeyda a la Roja, incluso manifestando que ya no volvía al San Jose Earthquakes, pero sólo minutos después todo cambió.

“Recién Matías Almeyda le comunicó a los dirigentes de la Federación Chilena que no va a ser el entrenador de la selección de Chile porque no logró romper el contrato con San Jose. Había que pagar mucho dinero y San Jose le dijo: te puedes ir, pero tienes que pagar la cláusula de salida. Almeyda no lo va a pagar y tampoco Chile”, fue el informe exprés de Juanjo Buscalia en vivo y en directo.

De esta forma, la selección chilena no sólo dejó partir al ex entrenador Reinaldo Rueda sin tener un plan para reemplazarlo, sino que también ha mostrado una incapacidad total para cerrar a los candidatos elegidos.