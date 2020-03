ANFP por repechaje olímpico de la Roja femenina: "Manifestamos nuestra disposición de no jugar"

La situación del coronavirus a nivel mundial no solo ha afectado a las ligas locales sino también a las competencias internacional. Y la Selección Chilena femenina está en un escenario complejo ante el repechaje por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El elenco nacional no sabe si podrá enfrentarse a Camerún los próximos 9 y 15 de abril. De hecho, el equipo ya sufre con la suspensión de las ligas donde están sus principales figuras, situación que ha llevado a la ANFP a tomar acciones.

Sebastián Moreno, presidente del organismo, se refirió al compromiso ante las africanas y señaló que "hay una recomendación de FIFA para que las distintas federaciones tomen acuerdos de suspensión. Por nuestra parte, ya manifestamos nuestra disposición de no jugar y eso ha sido comentado directamente con la gente de Camerún".

La situación con la pandemia tiene a los organizadores de cabeza pensando en fórmulas, pero hasta ahora no hay nada seguro. "No tenemos las condiciones para realizar estos partidos, tanto allá como en Chile. Esperamos una reprogramación, dependiendo de la realización o no de los Juegos Olímpicos en Tokio".

Sebastián Moreno y el repechaje olímpico de @LaRoja femenina: "Ya mostramos nuestra disposición de no jugar"#PelotaParadaCDF �� pic.twitter.com/tDE1X4dZmo — Canal del Fútbol (@CDF_cl) March 16, 2020

El primer duelo entre Chile y Camerún está pactado para el día 9 de abril en suelo africano. El día 15 del mismo mes se llevaría adelante el encuentro de vuelta en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. Queda esperar la decisión de las autoridades al respecto.