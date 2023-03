Este lunes, Chile vivió su primera práctica de fútbol de cara al duelo que se disputará la próxima semana en el Monumental, por la Fecha FIFA. Un partido que, pese a ser un amistoso con la mente puesta en el arranque de las Eliminatorias, podría significar mucho para Eduardo Berizzo.

Y es que La Roja no ha ganado con él al mando y cada vez son más las críticas en relación a su trabajo. Es por eso que, una derrota podría desestabilizar el ambiente a tal punto que cada vez parece menos descabellada una posible salida. Por lo mismo, se hace urgente salir a ganar y mostrar un funcionamiento que hace rato no se ve.

Y, como suele gustarnos, a falta de pocos días para el partido ante los guaraníes, ya hay algunos que se la juegan con una probable formación. Uno de ellos es Cristián Caamaño, quien en Radio Agricultura le entregó en bandeja su fórmula a Berizzo para imponerse a Paraguay.

Caamaño comenzó reflexionando con una posible formación 4-4-2, aunque al poco andar se dio cuenta que no era la fórmula que más le encantaba. "En la selección no hay especialistas por fuera. Y los que hay no rinden. En México, Jean Meneses es más interior. Los otros extremos nunca rindieron en la selección", señaló.

"Entonces dices armemos el 4-4-2: ¿con cuadrado al medio, con rombo? Porque puede jugar Gary Medel y Víctor Felipe Méndez de interior, más Vidal y Marcelino de 10, que no es 10 y le cuesta jugar de espaldas. Para ser 10 tienes que ser Jorge Valdivia o tener la explosividad de Matías Fernández. No inventemos un enganche que no sea de esas características", agregó.

"Y después arriba Sánchez y Brereton. Brereton puede jugar recargado hacia la izquierda, pero Alexis ya está muy centralizado. Y si no le llega la pelota sabemos lo que va a pasar: se va a meter atrás, cosa que no hace en Marsella", reflexionó antes de llegar a la fórmula mágica.

"Y si no juguemos con tres atrás y que Medel sea el tercer central muchas veces, con Soto y Suazo en la línea de volantes: Medel y Vidal como falsos volantes centrales, porque Medel sale a buscar el primer pase, con Marcelino y dos arriba. Un 3-5-2", cerró.