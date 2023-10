Pese a un buen inicio en el vóleibol playa de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la dupla chilena de Chris Vorphal y Francisca Rivas no pudo terminar la campaña de la mejor forma, finalizando su participación en la octava posición, tras caer ante Puerto Rico.

En el enfrentamiento ante las boricuas María Claudia González y Allanis Navas, tras perder el primer set por 19-21, acompañadas por el apoyo de los hinchas presentes en Peñalolén, consiguieron el segundo parcial por 21-18, más en la manga definitiva, sellaron su derrota por 9-15.

Sin embargo, el balde de agua fría para el Team Chile llegó concluida la prueba, luego que en charla con la prensa acreditada, Vorphal confirmara el quiebre definitivo de la dupla con Rivas, tras largo tiempo de competir juntas en el circuito mundial de vóleibol playa.

“Lo conversamos en el Mundial. Cumplimos un ciclo juntas. Nuestro proceso como dupla terminó, y si hubiésemos cumplido el objetivo, también hubiese sido así. El separar aguas es lo más sabio, le voy a desear lo mejor a ella”, confirmó la deportista de 33 años.

¿Qué dijo la otra mitad de la dupla de vóleibol playa?

Por su parte, tras el duelo en Peñalolén, Rivas no sólo confirmó esta información, sino que además reveló que pondrá punto final a su carrera en el deporte, y que la fecha fijada para dar el paso al costado serán los Juegos Olímpicos de París 2024, clasifique o no.

“Yo quiero cerrar el ciclo con París 2024. Pero todo eso depende de muchos factores que se irán dando en el momento. Si es que tenemos equipo, si es que Chris quiere seguir o no, y si es que no, con quién jugaría. Hay muchos factores que aún no los tenemos manejados y que se irán viendo con el tiempo”, sentenció.

¿Cómo fue su campaña en los Panamericanos?

Tras ganar en el debut por 2-0 a Costa Rica, Vorphal y Rivas sufrieron para meterse en octavos de final, luego de superar a Ecuador por 2-1; mientras que la fase de grupos la cerraron con caída por 0-2 ante México.

En la fase definitoria, Chile derrotó por 2-0 a Colombia para entrar a cuartos de final, donde fueron eliminadas por Estados Unidos, y finalmente sumaron dos derrotas consecutivas: 0-2 con Perú y 1-2 ante Puerto Rico, para culminar en la octava posición.

¿Qué les ha parecido el vóleibol playa en Santiago 2023? ¿Qué les ha parecido el vóleibol playa en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.