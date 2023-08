Nicolás Jarry se quiebra al recordar a su familia en el US Open: "Siempre emocional"

Nicolás Jarry (25°) tuvo un debut triunfal en el US Open. Tras una dura batalla de tres horas con 34 minutos, el Príncipe venció a Luca Van Assche (64°) por 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3), y después del partido se emocionó al recordar a su familia.

“Vuelves a la actividad después de un tema familiar, y hoy la victoria lleva una dedicación especial, obviamente”, le consultó la periodista Pilar Pérez de ESPN, haciendo alusión al nacimiento de Santiago, su segundo hijo. Y al tenista chileno le costó responder.

La emoción de Nicolás Jarry

“Sí, bueno… hay… uf…“, alcanzó a decir Jarry, quien se tapó el rostro para evitar soltar las lágrimas. Y tras unos segundos de pausa siguió con la voz quebrada.

“Nada, siempre es más emocional ahí, pero bueno han sido últimas semanas bien duras así que contento de seguir. Traté de luchar hasta el final”, complementó.

La Torre de Santiago destaca que “estuve firme en el tie break para cerrar el partido, ahora a descansar y una buena tina de hielo para enfriar el cuerpo y dejar de transpirar un poco”.

Tras eso resalta que quedó “contento, fue un partido duro. En la primera ronda uno no viene con mucho ritmo y mentalmente vas y vienes, hay que estar firme”.

“Me costó caro cuando me fui, pero eso me hace más fuerte para la segunda ronda”, apuntó la raqueta número uno de Chile desde Nueva York.

“No imaginaba esto a comienzo de año, he pasado por momentos difíciles y estos partidos a cinco set son lucha, lo hice bien hoy, ojalá a seguir y sean muchos partidos así. Un poco fatigado terminé, pero hay un día de descanso“, cerró.

Revisa el emotivo momento:

¿Cuándo vuelve a jugar Jarry en el US Open?

Tras vencer al frances Luca Van Asshe (64°) en primera ronda, ahora Nicolás Jarry (25°) tiene listo su rival para la segunda ronda. Este miércoles 30 de junio, de momento y con horario aún por definir, chocará con el local Alex Michelsen (127°) de 19 años.

¿Cuántos chilenos hay en el US Open?

Tras las caídas de Cristian Garin (90°), Alejandro Tabilo (113°) y Tomás Barrios (117°) en la qualy, Nico Jarry es el único chileno en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.